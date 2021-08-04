Легкоатлетка Тимановська вилетіла з Японії - але не до Польщі

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тимановська в аеропорту Токіо перед вильотом

У середу вранці з Токіо до Відня вилетіла білоруська спортсменка Христина Тимановська. Раніше білоруські чиновники спробували насильно вивезти її з Олімпійських ігор - після того, як вона обурилася тим, що її хотіли використати для участі в забігу на дистанції, до якої вона не готувалася.

Тимановська заявила, що вважає повернення до Білорусі небезпечним і отримала гуманітарну візу від Польщі.

Передбачалося, що вона сяде на літак, що вилітає до Варшави. Однак в останній момент спортсменка змінила плани і вирушила до Австрії.

Агентство Reuters пише з посиланням на дипломатичні джерела, що це пов'язано з міркуваннями безпеки.

В інтерв'ю ВВС Тимановська пояснила своє рішення не повертатися до Білорусі і сказала, що зрадницею себе не вважає.

Тим часом у вівторок стало відомо, що на батьківщину з-за кордону вирішила не повертатися ще одна білоруська спортсменка - легкоатлетка Яна Максимова, яка зараз у Німеччині.

Максимова не змогла кваліфікуватися для участі в цьогорічних Олімпійських іграх, проте влітку виграла кубок Білорусі з багатоборства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яна Максимова під час змагань. Фото 2017 року

У своєму Інстаграмі Максимова написала, що разом з чоловіком - відомим легкоатлетом Андрієм Кравченком - до Білорусі поки що не повернеться.

"На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й життя, - пише Максимова. - Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним із тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо".

У липні в Інстаграмі Максимової з'явилося її фото з біло-червоно-білим прапором, який був символом протесту проти президента Олександра Лукашенка під час масових виступів влітку і восени минулого року.

Чоловік Максимової в 2008 році став срібним призером Олімпійських ігор в Пекіні.