Чоловік "із гранатою" погрожує підірвати Кабмін. Поліція проводить спецоперацію
У Києві невідомий чоловік із предметом в руках, схожим на гранату, прорвався до будівлі Кабінету міністрів.
На відеокадрах, які ширяться в соцмережах, видно людину, яка емоційно і з лайкою погрожує підірвати Кабмін.
Однак він пропускає людей, яким потрібно пройти в будівлю.
Що конкретно вимагає чоловік, з його слів не зрозуміло.
Співрозмовник ВВС News Україна у пресслужбі Кабміну підтвердив, що в шостому під'їзді справді якийсь інцидент.
Там також відзначили, що підготовка до засідання уряду відбувається в звичайному режимі.
У поліції заявили, що в Києві запровадили спеціальну поліцейську операцію. Із чоловіком ведуть перемовини.
Якщо він відмовиться "добровільно припинити правопорушення", до нього застосують "поліцейські заходи, передбачені законом", додали в поліції.
Навколо справді багато поліції, розповідає кореспондент ВВС. Перекриті прилеглі вулиці.
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