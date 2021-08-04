Чоловік "із гранатою" погрожує підірвати Кабмін. Поліція проводить спецоперацію

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Стоп корупції

У Києві невідомий чоловік із предметом в руках, схожим на гранату, прорвався до будівлі Кабінету міністрів.

На відеокадрах, які ширяться в соцмережах, видно людину, яка емоційно і з лайкою погрожує підірвати Кабмін.

Однак він пропускає людей, яким потрібно пройти в будівлю.

Що конкретно вимагає чоловік, з його слів не зрозуміло.

Співрозмовник ВВС News Україна у пресслужбі Кабміну підтвердив, що в шостому під'їзді справді якийсь інцидент.

Там також відзначили, що підготовка до засідання уряду відбувається в звичайному режимі.

У поліції заявили, що в Києві запровадили спеціальну поліцейську операцію. Із чоловіком ведуть перемовини.

Якщо він відмовиться "добровільно припинити правопорушення", до нього застосують "поліцейські заходи, передбачені законом", додали в поліції.

Навколо справді багато поліції, розповідає кореспондент ВВС. Перекриті прилеглі вулиці.

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