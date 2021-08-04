СБУ дасть охорону білорусам

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Віталія Шишова Підпис до фото, 26-річного білоруського активіста Віталія Шишов знайшли повішеним у Києві

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та МВС забезпечити захист для громадян Білорусі.

Це сталося по тому, як у київському парку знайшли повішеним 26-річного білоруського активіста Віталія Шишова.

Він жив у Києві майже рік після того, як переїхав з Білорусі на тлі репресій проти незгодних з політикою Олександра Лукашенка.

Цього тижня також стало відомо, що чоловік білоруської олімпійки Крістіни Тимановської Арсеній Зданевич виїхав з Білорусі до України.

Він покинув батьківщину після того, як його дружина заявила, що її намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі.

Кого саме охоронятимуть

Доручення Зеленського стосується тих білорусів, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким можуть загрожувати "злочинні посягання у зв'язку з їхньою політичною або громадською діяльністю".

"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв'язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний захист", - зазначив президент.

Українська влада вже визначила перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали проводити "заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони", повідомила пресслужба Зеленського.

У президента не приховують, що таке рішення ухвалили в тому числі через смерть Віталія Шишова.

Хто такий Шишов і чим він займався

Автор фото, Reuters

2 серпня Шишов вийшов на пробіжку біля свого будинку в Києві, де жив разом з цивільною дружиною, та зник. А вранці 3 серпня, після майже доби пошуків, його знайшли повішеним в парку неподалік.

У Білорусі він брав участь в акціях протесту після президентських виборів 2020 року, за результатами яких Олександр Лукашенко оголосив про свою чергову перемогу.

Активіст був одним із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні".

У цій організації переконують - за Віталієм стежили, і про це повідомляли українській поліції.

Поліція розглядає усі версії загибелі, включно з убивством, замаскованим під самогубство.