Екссуддю Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

22 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Про це його адвокат Ростислав Кравець повідомив BBC News Україна.

Деталі домашнього арешту вирішуються. З зали суду Миколу Чауса вже випустили.

НАБУ, яке напередодні затримало його і помістило в ізолятор тимчасового утримання, просило про арешт саме в ізоляторі.

Антикорупційне бюро розслідує справу за фактом вимагання та одержання колишнім суддею великого хабаря. 2017 року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Однак тоді Чаус вже переховувався у Молдові, де просив політичного притулку.

Раніше його викрали у Молдові, у чому місцеві правоохоронці звинувачували українських силовиків.

Згодом його знайшли на Вінниччині, звідки його забрала СБУ, яка розслідує власну справу про переміщення судді через кордон.

НАБУ намагалось відбити Чауса, але не змогла. Проте вчора ввечері антикорупційники все ж затримали його у лікарні "Феофанія".

"Тортури"

"Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них", - розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець в телеграм-каналі.

Автор фото, НАБУ

Пізніше в середу адвокат заявив, що перед тим, як передати Чауса НАБУ, спецслужби застосовували до його підзахисного тортури.

"Над ним просто знущалися там - 50 днів він був прикутий до ліжка - там, де він перебував, а я вважаю, що він перебував у українських спецслужб..." - сказав Кравець в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу вранці.

"Близько місяця йому не давали навіть митися, постійно там вмикали-вимикали світло. Ну, це тільки небагато з того, що з ним робили", - додав він.

У СБУ поки що ніяк не прокоментували ці звинувачення.

Адвокат також додав, що тепер його підзахисному потрібна психічна допомога і допомога лікарів, щоб відновити стан здоров'я, "бо є певні ускладнення після того, що з ним відбулося".

СБУ проти НАБУ

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, У НАБУ опублікували відео

Минулого тижня Миколу Чауса, який чотири роки переховувався від правосуддя у Молдові і звідки його викрали у квітні, виявили у Вінницькій області.

Пізніше у НАБУ повідомили, що затриманого екссуддю "перехопили" співробітники СБУ. Там опублікували відео гонитви за мікроавтобусами, в одному з яких, ймовірно, перевозили Чауса.

У соцмережах навіть з'явилися чутки про "штурм" будівлі СБУ представниками НАБУ.

У СБУ, яка розслідує справу про зникнення Чауса в Молдові, натомість заявили, що не викрадали Чауса в НАБУ, а рятували його від викрадення.

У НАБУ ж вважають, що те, що співробітники СБУ приховували інформацію про місцеперебування екссудді, може означати перевищення ними службових повноважень.

Хто такий Микола Чаус

Автор фото, ВВС

Колишній суддя Микола Чаус - фігурант безлічі скандалів та кількох кримінальних проваджень.

Зокрема, на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи у них права.

Також він судив політика та бізнесмена Геннадія Корбана, справу якого часто вигідною адміністрації президента Порошенка.

Суддю намагалися притягнути до відповідальності, але Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю.

Його також не люстрували, хоча він підпадав під закон про люстрацію.

У серпні 2016 року Чауса звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. доларів. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли на його городі гроші, закопані в банках.

Автор фото, НАБУ

Згодом Верховна Рада дозволила арештувати Чауса, але він зник.

Його оголосили в міжнародний розшук, а пізніше стало відомо, що Чаус незаконно перетнув кордон з Молдовою та просить там політичного притулку.

Низка ЗМІ та розслідувачів припускають, що Чаусу могли допомогти втекли представники тодішньої влади, яким були невигідні свідчення Чауса для НАБУ щодо політичних зв'язків судді.

З посади судді Миколу Чауса звільнили лише за рік - у 2017 - за прогули на роботі.

Влада Молдови відмовила Чаусу в політичному притулку, але й не екстрадувала в Україну.

А у квітні 2021 року 54-річного Миколу Чауса викрали троє невідомих посеред дня на вулиці Кишинева.

Відео викрадення опублікували молдовські ЗМІ - начебто когось силоміць садять у білий мікроавтобус.

Інформацію про викрадення підтвердили молдовські правоохоронні органи, повідомивши, що Чауса вивезли з Молдови через кордон з Україною.

Представники української влади офіційно заявили, що про викрадення нічого не знають.

У липні Генпрокуратура Молдови завершила розслідування у справі щодо зникнення Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні "спецструктури України".

В Україні припускають, що Чауса можуть використати для переслідування колишнього керівництва країни.