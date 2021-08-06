Наталія Гавриліца: що відомо про нову прем'єрку Молдови

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Наталія Гавриліца - соратнця президентки Маї Санду

6 серпня Молдова отримала нову очільницю уряду - 43-річну соратницю президентки Маї Санду Наталію Гавриліцу.

Парламентську монобільшість після позачергових виборів 11 липня має проєвропейська партія президентки Маї Санду "Дія і Справедливість" (PAS). Парламент затвердив пані Гавриліцу на посаді, а також весь склад уряду.

Призначення Гавриліци і її уряду завершило переформатування найвищого ешелону влади в Молдові.

Відтепер разом із Санду керувати країною і вирішувати численні проблеми однієї з найбідніших країн Європи будуть однодумці і члени однієї партії - спікер Ігор Гросу і прем'єр-міністр Наталія Гавриліца.

Шлях до прем'єрки

Наталія Гавриліца народилася 21 вересня 1977 року в селі Малешти, що зараз розташоване у Придністров'ї, контрольованому проросійськими сепаратистами.

Після закінчення юридичного факультету Молдовського державного університету в 2000 році вона продовжила навчання в Гарвардській школі Кеннеді, де в 2005 році отримала ступінь магістра державного управління.

Після цього Гавріліца працювала радницею заступника голови департаменту Європи та Центральної Азії Світового банку у Вашингтоні, а також консультанткою в управлінні економіки та фінансів Європейської Комісії у Брюсселі.

Автор фото, Мая Санду Підпис до фото, Мая Санду

У 2007 році Наталія Гавриліца повернулася до Молдови, де на той час при владі все ще була Комуністична партія. Протягом двох років вона працювала в міністерстві економіки у підрозділі, який займався розподілом фінансової допомоги, що її Молдова отримувала від країн Заходу.

У 2009-2013 роках пані Гавриліца була старшим консультантом британського консалтингової компанії Oxford Policy Management, що спеціалізувався на країнах, що розвиваються.

Шляхи пані Гавриліци і Маї Санду перетнулися у 2013 році в Молдові. На той час комуністів вже усунули від влади, і Санду була міністром освіти в проєвропейському уряді. Пані Гавриліца стала головним консультантом відділу моніторингу та аналізу в цьому міністерстві, а згодом і його державним секретарем.

Автор фото, EPA

У 2017 році Гавриліца вступила до партії PAS, лідером якої була Санду. Тепер вона є заступником голови партії.

З 2015 року по червень 2019 року Гавриліца працювала в Лондоні - генеральною директоркою Глобального інноваційного фонду (GIF).

У червні 2019 року PAS, проєвропейська партія DA, а також проросійська Партія соціалістів сформували "антиолігархічну" коаліцію, яка усунула від влади Демократичну партію, очолювану тоді найбагатшою людиною Молдови - олігархом Владом Плахотнюком.

Коаліція сформувала уряд, на чолі якого стала Мая Санду, а пані Гавриліца стала міністром фінансів.

Втім, уряд проіснував недовго - у листопаді 2019 року соціалісти вийшли з коаліції і об'єдналися з Демократичною партією. Так закінчилося перше пришестя Гавриліци у владу.

У листопаді 2020 року Санду виграла президентські вибори, здолавши тодішнього проросійського президента Ігоря Додона.

На тлі політичної кризи уряд соціалістів невдовзі пішов у відставку. Санду двічі подавала кандидатуру Гавриліци до парламенту, який все ще контролювала проросійська партія, аби той призначив її новим прем'єр-міністром, і двічі парламентська більшість відмовлялася це зробити.

Тоді Санду розпустила парламент і призначила дострокові парламентські вибори на 11 липня 2021.

Ті вибори принесли впевнену перемогу партії Санду. 30 липня 2021 року проєвропейська парламентська більшість, сформована виключно PAS, висунула Гавриліцу на посаду голови уряду.

Гавриліца розмовляє румунською, російською, англійською, французькою та іспанською мовами.

"Одна команда"

Автор фото, EPA Підпис до фото, Наталія Гавриліца у парламенті в день призначення

В інтерв'ю суспільному телеканалу "Молдова 1" незабаром після висунення на цю посаду, Гавриліца зазначила, що вперше в сучасній історії Молдови "президент, уряд і парламент працюватимуть як одна команда заради покращення добробуту людей".

"Громадяни повинні чітко зрозуміти: у нас є комфортна більшість у парламенті, нам не потрібні голоси інших партій для ухвалення законів. Ми можемо керувати країною лише за допомогою депутатів від партії PAS", - пояснила вона в інтерв'ю румунській службі "Радіо Свобода".

У цьому ж інтерв'ю вона сказала, що її кабінет "почне із заміни високопосадовців, призначених за політичними критеріями".

"Усі інші повинні будуть пройти процес перевірки. Якщо буде потрібно, ми внесемо зміни до закону, щоб запровадити це... Тільки чесні та професійні люди повинні залишатися на державній службі", - наголосила пані Гавриліца.

Початок реформи правосуддя та внесення змін до деяких антикорупційних законів, щоб зробити їх більш ефективними та легшими у застосуванні, - також у списку пріоритетів її кабінету.

Швидкі зміни у цьому секторі нададуть Молдові доступ до пакету економічного відновлення ЄС у розмірі 600 млн євро, пояснила пані Гавриліца.

Боротьба з пандемією є ще одним пріоритетом: "Ми не хочемо, щоб нова хвиля пандемії знову вразила економіку. Ми не можемо собі цього дозволити. Ми усвідомлюємо складну ситуацію, в якій багато компаній, особливо малий та середній бізнес, опинилися без ефективної підтримки держави минулого року".

Що кажуть ЗМІ і опоненти

Популярний в Молдові новинний вебсайт NewsMaker вважає Гавриліцу "представницею [проєвропейської] діаспори", яка зіграла вирішальну роль під час останніх президентських і парламентських виборів.

Автор фото, https://www.constcourt.md/ Підпис до фото, Домініка Маноле

Вебсайт Noi, відомий підтримкою тепер вже проросійської опозиційної Партії соціалістів, зауважив, що після затвердження Гавриліци на посаді прем'єр-міністра, разом із Санду на посаді президента та Домнікою Маноле на чолі Конституційного суду, "на верхівці влади в Молдові будуть три жінки".

Лідер соціалістів, нині депутат парламенту Ігор Додон, вважає Гавриліцу "хорошим професіоналом".

"Я працював з нею в Міністерстві економіки. Вона була хорошим технократом. Чи впорається вона зараз, залежить він її команди та їхньої програми", - додав він.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.