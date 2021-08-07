Соковиті вареники з вишнями на парі

25 хвилин(и) тому

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Вареники з вишнями це не лише смак літа, але й смак дитинства. Хтось пам'ятає, як зривав вишні з дерева, хтось допомагав мамі ліпити вареники, когось пригощала бабуся в селі.

А в кого немає дитячих спогадів, можна просто приготувати вареники з вишнями та запам'ятати їх такими - соковитими та солодкими.

Пропонуємо вареники на парі. Це потребує трохи більше зусиль, аніж просто зварити вареники в окропі, але вони виходять пухкими, з вишневим соком і солодкими ягодами та буквально тануть в роті.

Інгредієнти:

Кефір - 200 мл

Борошно - 300 г

Сода - 0,5 ст. л. соди

Вишні - 300 г

Крохмаль - 1 ст. л.

Цукор - 5 ст. л.

Масло, сметана - для подачі

Приготувати посуд для тіста - миску чи просто дошку.

Соду висипати в кефір, перемішати. З борошна зробити гірку з заглибленням - як вулкан, вилити туди кефір і почати замішувати. Підбирати усе борошно, поки не утвориться м'яке тісто. Відставити на 20-30 хв.

За цей час приготувати начинку. Вишні помити, прибрати кісточки. Це зручно робити спеціальним приладом, але можна і використати звичайну шпильку.

Будьте обережні - вишні підступні та навсібіч порскають соком. Одягніть фартух. Звісно, можна купити морожені вишні без кісточок, але смаку літа у них мало.

Вишні без кісточок вимішайте з цукром і крохмалем. Якщо утворюється сік, зцідіть його.

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Тісто розкачайте на підсипаній борошном поверхні, виріжте склянкою кружальця і наліпіть вареників.

Після цього вареники треба зварити на парі. Це найважливіший момент, і тут є свої особливості. Найзручніше використовувати мультиварку на відповідному режимі. Зліплені вареники викладати на спеціальну форму для мультиварки для приготування на парі, яку перед тим змастити олією, щоби тісто не пристало.

Вареники викладайте на відстані один від одного, щоби не склеїлися між собою. У чашу налити води.

Готуйте над парою 7 хвилин або менше, якщо у вас мультиварка з функцією скороварки.

Готові вареники мають збільшитися в розмірі, тісто має бути звареним, а вишні виділити сік. Якщо у вас не так - збільште час приготування.

Якщо у вас немає мультиварки, можна приготувати вареники за допомогою металевої сітки для варіння на парі або скористатися марлею. Для цього треба налити води у каструлю, приблизно половину, довести до кипіння. На каструлю натягнути марлю, складену вчетверо, і зафіксувати її зав'язкою, або можна використати друшляк, попередньо змастивши його олією. Головне правило - вареники не мають торкатися один одного. Варити так само 7 хвилин або до готовності.

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Приготування на парі займе трохи більше часу, ніж в окропі, але ви не пошкодуєте. Адже парові вареники мають зовсім іншу текстуру тіста й тануть у роті.

Перед подачею змастити розтопленим маслом і посипати цукром. Подавати зі сметаною. Смачного!