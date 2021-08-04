Найуспішніший день для України на Олімпіаді: хто і що завоював

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Автор фото, EPA Підпис до фото, Анастасія Савчук та Марта Федіна здобули бронзу в артистичному плаванні. Це перша олімпійська нагорода в цій дисципліні в історії України

4 серпня виявився найбільшим успішним днем для українських спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо. Українці здобули одну золоту, одну срібну та дві бронзових нагороди.

Загалом українські спортсмени завоювали на Олімпіаді в Токіо вже 11 медалей - одну золоту, дві срібних та 8 бронзових, і Україна тепер посідає 37 місце в таблиці Олімпіади.

Автор фото, Національний олімпійський комітет Підпис до фото, Парвіз Насібов планує поборотися за золото на наступній Олімпіаді

Спочатку Парвіз Насібов здобув срібну медаль у фіналі греко-римської боротьби у вазі до 67 кг. Він поступився іранцю Мохаммеду Резу Гераї з рахунком 9:1.

Результатом український спортсмен незадоволений і пообіцяв боротися за золото на наступній Олімпіаді.

"Ця медаль буде вказувати мені на те, над чим я маю працювати. Сподіваюся, вже невдовзі додам і буду ще більше тішити вболівальників своїми виступами. Наполегливо тренуватимусь і повернусь сильнішим", - заявив спортсмен, повідомляє НОК.

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA Підпис до фото, Жан Беленюк відзначив перемогу танцем

Вслід за Насібовим Жан Беленюк виграв першу для України золоту медаль на цій Олімпіаді у греко-римській боротьбі у вазі до 87 кг.

Він переміг угорця Віктора Лорінца, який і раніше програвав Беленюку.

"Це був дійсно довгий і тяжкий шлях. Я почав займатися боротьбою в дев'ять років. Зараз мені тридцять. І нарешті це сталося", - заявив Беленюк.

Спортсмен розповів, що взагалі сам виступ на Олімпіаді був під загрозою, бо за три тижні до її старту він травмувався.

"Не був впевнений чи зможу виступити у Токіо. І тільки віра мого тренера в мене дала мені змогу реалізувати свою мрію. Дякую йому за це, спасибі мамі, а також усім, хто підтримував і молився, хто чекав. Мені дуже приємно. Я вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - заявив переможець Олімпійських ігор.

Автор фото, Reuters

Далі українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна завоювали бронзові нагороди в артистичному плаванні.

Це перша в історії медаль України у цьому виді спорту.

"Анастасія Савчук і Марта Федіна посідають третє місце у змаганнях дуетів і здобувають першу для України нагороду в артистичному плаванні на Олімпійських іграх. На наших очках твориться історія", - повідомив Національний олімпійський комітет.

Автор фото, Reuters

Насамкінець у вільній боротьбі у вазі до 62 кг борчиня Ірина Коляденко з Ірпеня виборола бронзу. Її поєдинок проти латвійки Анастасії Григорьєвої закінчився з рахунком 3:1.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ірина Коляденко перемогла спортсменку з Латвії

Хто з українців перемагав раніше?

До 4 серпня бронзові медалі на Олімпійських іграх завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова.

Плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем та срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем.