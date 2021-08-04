В Україні за два тижні очікується новий спалах Covid - прогноз КШЕ

1 година тому

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Вже 20 українських областей демонструють зростання рівня шпиталізації інфікованих Covid-19, що свідчить про можливий спалах вже упродовж наступних двох тижнів. Таким є висновки дослідників Київської школи економіки.

"За рівнем захворюваності серед великих європейських країн Україна продовжує перебувати на звичній 13-й позначці. Середній рівень захворюваності упродовж минулих двох тижнів становить 20 осіб на 100 тисяч населення", - розповідають дослідники.

Кількість шпиталізацій на тиждень зросла на 17%, хоча раніше цей показник становив 3-5%. Навантаження на систему охорони здоров'я почало збільшуватися.

"Зараз ми ще не говоримо про початок спалаху в країні, адже госпіталізації перебувають на рівні плато навколо малих чисел і збільшення є наслідком коливань. Однак впродовж найближчого тижня ми очікуємо, що госпіталізації вже будуть перевищувати виписки", - зазначає керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ Юрій Ганиченко.

Найбільш ризикована ситуація склалася в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській та Хмельницькій областях, на які припадає половина шпиталізацій. Київ, принаймні на початку серпня, перебуває в зоні "тимчасової безпеки", вважають дослідники.

Водночас показники смертності та зайнятості ліжок у лікарнях все ще є одними з найнижчих за цей рік.

Середня смертність від Covid-19 на добу в Україні наразі становить 15 людей. Реанімаційні ліжка зайняті на 12%, ліжка з ШВЛ - на 9%.

"На тлі зростання смертності в інших країнах Європи, смертність в Україні перемістилася на сьому позицію з п'ятої і наразі є на рівні плато. За оцінками Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), смертність в Україні перебуватиме на рівні плато і найближчим часом", - прогнозують дослідники.

Раніше лікарі прогнозували, що проведення в Києві Хресної ходи 27 липня, на яку зібрались від 55 до 300 тисяч людей з усіх регіонів, може сприяти поширенню штаму Дельта. Наслідки такого зібрання радили спостерігати після 10 серпня.