Українські ковід-сертифікати пройшли технічну перевірку ЄС. Що це значить

1 година тому

Автор фото, unian

Українські ковід-сертифікати, які працюють у додатку Дія, успішно пройшли технічне оцінювання з боку ЄС. Про це ВВС News Україна розповіли у Мінцифри.

Розповідаємо, що це означає і як впливає на можливість подорожувати по Європі.

Що таке ковід-сертифікат?

Ковід-сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію, з яким у перспективі стануть можливі подорожі до ЄС.

Для отримання сертифіката потрібно пройти повний курс щеплення від коронавірусу і завантажити застосунок "Дія".

Автор фото, ВВС

Наразі сертифікати працюють у режимі бета-тестування й ще не доступні усім охочим. Проте невдовзі система має запрацювати для всіх.

Для того, щоб з сертифікатами можна було вільно подорожувати по ЄС, вони ще мають пройти кілька етапів узгодження.

Перший з них - технічне оцінювання з боку ЄС.

І 4 серпня українські електронні ковід-сертифікати це оцінювання успішно пройшли.

"Технічна команда високо оцінила строки реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС", - розповіли у Мінцифри.

Наступний крок — політична частина, а саме погодження від Єврокомісії та підписання угод.

В Україні очікують, що це не забере багато часу.

Після цього підпишуть меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

"У найкоротші терміни ми змогли розробити та впровадити COVID-сертифікати, хоча спочатку це здавалося майже неможливим. Вже скоро українці зможуть повернуться до звичного доковідного життя з мандрівками та бізнес-зустрічами з іноземними партнерами", - сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Хоча про жодні строки наразі чиновники не кажуть.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до аудіо В Україні з’явилися електронні ковід-сертифікати, які засвідчують вакцинацію.

Куди можна поїхати прямо зараз?

Поки електронні сертифікати не працюють для виїзду за кордон, українці можуть використовувати паперові свідоцтва про вакцинацію. Їх видають сімейні лікарі.

Також низка країн вже відкрилися для українців без сертифікатів - з негативними ПЛР і з кількома іншими умовами.

Щоб спланувати подорож за кордон, потрібно перевіряти інформацію про правила в'їзду до країни, куди ви збираєтесь.

Зробити це можна на сайті МЗС, присвяченому подорожам, а також на офіційному сайті ЄС.