Індія протестує після зґвалтування, вбивства та насильницької кремації дитини

1 година тому

Підпис до фото, Демонстранти біля крематорія вимагають смертної кари для обвинувачених

Вже четвертий день у столиці Індії Делі тривають протести. Вони почалися після того, як батьки 9-річної дівчинки звинуватили індуїстського священника та трьох інших чоловіків у нападі на неї, груповому зґвалтуванні, вбивстві та насильницькій кремації, повідомляє кореспондент BBC Хінді Салман Раві.

Поліція зареєструвала справу про групове зґвалтування та вбивство та затримала чоловіків.

Мати дівчинки заявила, що затримані їй погрожували, коли вона заперечила проти кремації доньки і пропонували хабар.

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Батьки дівчинки походять з далітів (раніше їх називали парії або недоторкані). Вони заробляють на життя жебрацтвом біля суфійського мусульманського храму, який розташований навпроти крематорію в районі Нангал у Делі.

Вбита дівчинка була їхньою єдиною дитиною.

Її мати розповіла BBC Хінді, що увечері у неділю вона відправила свою доньку забрати воду з крематорію, лише за кілька метрів від їхньої хатинки.

"Коли вона не повернулася протягом години, я пішла її шукати. Я знайшла її у крематорії. Вона лежала на землі. Її губи були синіми, під носом була кров, у неї були синці на руках і руках, а її одяг був мокрий".

Мати сказала, що священник та троє чоловіків порадили їй не викликати поліцейських, бо "вони наполягатимуть на розтині, вкрадуть її органи і продадуть".

Вона стверджувала, що чоловіки закрили ворота, щоб не дати їй вийти, погрожували і навіть пропонували хабар.

Батько дитини розповів, що до того часу, коли він разом зі 150 мешканцями району дійшов до крематорію, тіло їхньої доньки вже майже встигли спалити.

Жителі району повідомили, що викликали поліцію і погасили багаття, але змогли витягти лише ноги дитини. Це означає, що посмертне обстеження не зможе встановити, чи стала вона жертвою зґвалтування.

Представник поліції сказав, що на підставі інформації батьків проти звинувачених зареєстровано справу про групове зґвалтування, вбивство та примусову кремацію.

Автор фото, SOPA Images Підпис до фото, Демонстранти палять портрети очільника уряду Нарендри Моді. Опозиція звинувачує його в тому, що він не засуджує злочин

Інцидент викликав порівняння з торішнім груповим зґвалтуванням та вбивством дівчини-даліта чотирма представниками вищої касти у штаті Уттар-Прадеш. Цей інцидент викликав всесвітнє обурення після того, як поліція примусово кремувала її тіло, попри протести її родини.

Даліти, які перебувають на дні невблаганної індуїстської кастової ієрархії, залишаються одними з найбільш пригноблених громадян Індії.

Переважна більшість із 200 мільйонів далітів є бідними, і, попри закони щодо їх захисту, вони продовжують щоденно піддаватися дискримінації з боку верхніх каст та влади.

Жінки-даліти стикаються з потрійним тягарем бідності, гендерного приниження та кастової дискримінації.

У середу сотні протестувальників зібралися біля крематорію Нангал, вимагаючи смертної кари для обвинувачених.

Вони також закликали відсторонити деяких поліцейських, звинувачуючи їх у переслідуванні родини жертви.

Головний міністр Делі Арвінд Кейрівал та лідер опозиційної партії Індійський національний конгрес Рахул Ганді відвідали родину дитини та запропонували допомогти їй досягти справедливості.

Протестувальники з ІНК спалили зображення прем'єр-міністра Нарендри Моді, звинувативши його у тому, що він не засуджує злочин.

Протягом останніх кількох днів лідери далітів брали участь у протестах, а активісти та громадяни висловлювали обурення у соцмережах.

Дехто вже назвав цю подію кастовим злочином, оскільки обвинувачений священник, як повідомляється, є брахманом вищої касти.

Після групового зґвалтування та вбивства дівчини в автобусі у Делі 2012 року зґвалтування та сексуальне насильство перебувають в центрі уваги в Індії.

Попри зміни до закону про зґвалтування, жодних ознак зменшення злочинності проти жінок та дівчат не було.

За останніми даними, кожна четверта жертва зґвалтування в Індії - дитина. У більшості випадків жертви зґвалтування знають винних.