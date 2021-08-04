Перше золото України, доля судді Чауса і рік після вибуху Бейрута. Теленовини ВВС
У випуску 4 серпня:
- Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. Успіх Жана Беленюка поліпшив позиції України в таблиці медалей.
- Що планує робити білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка замість Варшави прилетіла до Відня.
- У Мінську почався закритий судовий процес над Марією Колесниковою. Репортаж наших кореспондентів.
- Суд у Києві вирішує долю судді Чауса, якому інкримінують хабарництво.
- Рік після апокаліпсису. Ліван досі не може звестися на ноги після руйнівного вибуху в порту Бейрута.
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