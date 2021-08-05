Блискавка вбила 17 людей на весіллі у Бангладеш

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Щонайменше 17 гостей на весіллі загинули в Бангладеш від удару блискавки, повідомляє місцева влада.

Ще 14 людей, включаючи нареченого, отримали поранення. Нареченої серед присутніх не було.

Весільний кортеж саме прямував до будинку нареченої. Люди висаджувалися з човна у прибережному містечку Шибгандж, коли їх заскочила гроза.

Місцеві жителі розповіли, що групу вразило відразу кілька блискавок.

Щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від ударів блискавки.

У 2016 році Бангладеш оголосив удари блискавки стихійним лихом, коли лише у травні загинуло понад 200 людей, у тому числі 82 людини за один день.

Експерти кажуть, що вирубка лісів сприяє зростанню кількості смертельних ударів блискавки, адже стає менше високих дерев, які раніше приймали удари на себе.