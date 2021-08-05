Найбагатша співачка у світі. Ріанна стала мільярдеркою, але не завдяки музиці

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ріанна народилася на Барбадосі та прославилася після переїзду в США

Співачка Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі: за підрахунками журналу Forbes, її статки становлять 1,7 млрд доларів. Втім, більшу частину доходів їй приніс зовсім не музичний бізнес, який водночас допоміг їй завоювати всесвітню популярність.

Як повідомляють експерти Forbes, основна частина статків 33-річної Ріанни - капіталізація компанії з виробництва косметики Fenty Beauty. Співачці належать 50% пакету акцій в цьому бізнесі, які оцінюються в 1,4 млрд доларів.

Ще близько 270 млн доларів коштує 30% іншої пов'язаної з нею фірми Savage x Fenty, що випускає білизну. І тільки решта суми припадає на доходи від музичної та акторської кар'єри.

Багатшою за Ріанну в світі шоу-бізнесу є лише одна жінка - це американська телеведуча Опра Вінфрі, статки якої Forbes оцінює в 2,7 млрд доларів.

Ріанна заснувала компанію Fenty Beauty в 2017 році, для назви вона використала своє прізвище (повне ім'я співачки - Робін Ріанна Фенті).

Під час створення фірми вона стала партнером транснаціональної корпорації LVMH, якій належать популярні торгові марки товарів класу "люкс". Такі як дизайнерський одяг Christian Dior і Louis Vuitton, шампанське Moët & Chandon, коньяк Hennessy та інші.

Революційний підхід

Ріанна заявила, що нова фірма спробує створити продукти для всіх типів жінок і стала пропонувати 40 різних відтінків для основи під макіяж. У той час такий підхід був безпрецедентним.

В результаті за перший же рік ця лінія принесла дохід понад 550 млн доларів, а компанії-конкуренти стали розширювати асортимент відтінків для своєї косметики.

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"Багато жінок не могли купити косметику, яка підходила б до тону їхньої шкіри, - пояснила Guardian Шеннон Койн з консалтингової компанії Bluestock Advisors. - Були тільки відтінки для світлої шкіри, середнього тону, смаглявої та темної шкіри. Але ми всі знаємо, що реальність виглядає інакше. І [Fenty Beauty] був одним з перших брендів, який сказав: "ми хочемо працювати для зовсім різних людей".

Втім, деякі бізнес-починання Ріанни не були такими успішними. Цього року вона погодилася закрити торговельну марку свого одягу Fenty, яка проіснувала менше двох років.

У публікації Forbes йдеться, що компанії Ріанни працюють успішніше, ніж створені деякими її колегами по шоу-бізнесу, в тому числі Kylie Cosmetics американської моделі Кайлі Дженнер, KKW Beauty зірки телевізійних шоу Кім Кардаш'ян, а також Jessica Alba's Honest Company акторки Джесіки Альби.

За розмірами статків від Ріанни відстає співачка Мадонна. Forbes зазначає, що вона володіє багатствами на суму 550 млн доларів, Селін Діон - 455 млн, а Бейонсе - 420 млн.

Ріанна - одна з найпопулярніших виконавиць світу, її записи розійшлися тиражем близько 250 млн на різних видах носіїв, проте останній сольний альбом співачки вийшов ще в 2016 році.