У Моршині вакцинували 66% дорослих. Тепер там жодного хворого на COVID-19

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Моршинська міська рада Підпис до фото, 20 червня в Моршині пройшли святкові концерти. На той час у місті вже два місяці тривала програма масової вакцинації населення.

У місті Моршин Львівської області, де повністю вакцинували 66% дорослих мешканців, а 72,4% отримали принаймні одну дозу вакцини, вже півтора місяця не фіксували нових хворих на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З 16 квітня у Моршині триває пілотний проєкт. Тут намагаються максимально широко охопити вакцинацією доросле населення.

Останній випадок коронавірусу тут фіксували 20 червня.

"Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту", - заявив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, проєкт підтримали медики, місцева влада, ЗМІ та релігійні спільноти.

"Тільки разом ми зможемо захистити українців від COVID-19. Зараз наша мета - щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритись", - підкреслив Кузін.

90% від усіх вакцинованих щепили китайською вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Загалом у Моршині проживають 4 239 людей, 800 з них - діти до 18 років.

1 червня стало відомо також про бразильське містечко Серрана, де на 95% впала кількість смертей від коронавірусу після того, як майже все доросле населення тут вакцинували.

Там теж застосовували переважно китайську вакцину Sinovac (CoronaVac).