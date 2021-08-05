Зеленський: Любиш Росію - треба їхати шукати собі місце в Росії

16 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Президент під час останньої поїздки на Донбас у липні 2021 року

Президент Володимир Зеленський закликав мешканців непідконтрольного Донбасу, які симпатизують Росії, переїжджати в РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я вважаю, що, якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованій, і ти вважаєш, що "наше діло правильне, нам - в Росію, ми - росіяни", велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи, і неважливо, скільки вона окупована", - заявив Зеленський.

Ситуацію на сході України він порівняв зі стіною, яка розділяла східний та західний Берлін, але зрештою впала.

"В будь-якому випадку люди, історія скористаються моментом, і стіна впаде. Якщо не домовляться, все одно скористаються моментом люди", - висловив сподівання президент.

"Ти любиш Росію і ти вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але відчував, що це Росія. Якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що заради своїх дітей і внуків вже треба їхати та шукати собі місце в Росії. Це правильно. Тому що без України на цій територій цивілізації не буде", - заявив Зеленський.

Водночас він висловив підтримку мешканцям Донбасу, які вважають себе українцями та симпатизують Україні.

"Якщо ти відчуваєш, що ти українець, будь там, тримайся", - заявив Зеленський.