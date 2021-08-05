Дельта шириться Україною - вже майже 150 випадків

13 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Новий штам Дельта активно поширюється територією України. Вже виявили 143 випадки заражень.

Про це повідомив в інтерв'ю Українському радіо заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Тобто штам перебуває на території України і поширюється", - розповів він.

Найбільше штам поширений, за його словами, у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, а також в Чернівцях та Києві.

Кузін підтвердив, що штам Дельта поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації.

"Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від Дельти. Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху Дельти в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні, і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров'я", - повідомив він.

За його словами, в будь-якому випадку восени МОЗ прогнозує сплеск гострих респіраторних захворювань, в тому числі COVID-19.

Небезпечний штам

Перші випадки зараження Дельтою в Україні зафіксували у другій половині червня.

28 липня у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили новий штaм.

За прогнозами ВООЗ, вже до кінця серпня Дельта може становити 90% випадків захворювань.

Лікарі вважають його більш небезпечним, ніж попередні варіації.

Хвороба часто протікає агресивніше i швидше. У деяких пацієнтів ужe нa 2-3 дeнь різко знижується сатурація, хвoрi нe мoжyть сaмoстiйнo дихaти, їх пeрeвoдять в рeaнiмaцiю.

Як повідомляв МОЗ, симптоми при зараженні штамом Дельта дещо відрізняються від звичайного протікання хвороби.

Йдеться про лихоманку, головний біль, біль у горлі та нежить, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку — менш поширені.

Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.

Дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти Дельти після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з вакциною AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої дози.