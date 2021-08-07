Боксер Олександр Хижняк завоював срібло на Олімпіаді у Токіо

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

26-річний український боксер Олександр Хижняк завоював срібло Олімпіади Токіо у змаганнях з боксу у ваговій категорії до 75 кг. Він програв бразильцю Еберту да Консейсана Соузу.

Раніше, 5 серпня в надскладному поєдинку у півфіналі Хижняк переміг філіппінського боксера Еуміра Марсьяла. Спочатку український боксер поступався супернику, але потім зміг вирвати перемогу.

Полтавець Олександр Хижняк у 2017 році став чемпіоном Європи серед чоловіків віком до 22 років, а потім чемпіоном світу у середній вазі, а у 2019 році здобув золото на Європейських іграх.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У півфіналі Олександр Хижняк переміг у напруженому поєдинку філіппінця Еуміра Марсьяла

Хто з українців перемагав раніше

Раніше золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Три срібні медалі здобули:

Десять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали: