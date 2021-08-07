Боксер Олександр Хижняк завоював срібло на Олімпіаді у Токіо
26-річний український боксер Олександр Хижняк завоював срібло Олімпіади Токіо у змаганнях з боксу у ваговій категорії до 75 кг. Він програв бразильцю Еберту да Консейсана Соузу.
Раніше, 5 серпня в надскладному поєдинку у півфіналі Хижняк переміг філіппінського боксера Еуміра Марсьяла. Спочатку український боксер поступався супернику, але потім зміг вирвати перемогу.
Полтавець Олександр Хижняк у 2017 році став чемпіоном Європи серед чоловіків віком до 22 років, а потім чемпіоном світу у середній вазі, а у 2019 році здобув золото на Європейських іграх.
Хто з українців перемагав раніше
Раніше золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.
Три срібні медалі здобули:
Десять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:
- дзюдоїстка Дар'я Білодід;
- фехтувальник Ігор Рейзлін;
- стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;
- плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;
- тенісистка Еліна Світоліна;
- борчиня Алла Черкасова;
- українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;
- борчиня Ірина Коляденко;
- каноїстка Людмила Лузан;
- каратист Станіслав Горуна.