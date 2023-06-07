Ребров став новим тренером збірної України з футболу. Що відомо про легенду "Динамо"

57 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Сергій Ребров став новим тренером збірної України. 7 червня його як керівника команди представили у Будинку футболу в Києві.

На цій посаді він ще у 2021 році мав замінити свого напарника по нападу легендарного складу київського "Динамо" Андрія Шевченка. Проте тоді Ребров не зміг покинути роботу у клубі "Аль-Айн" з ОАЕ.

Тому з листопада 2021-го й до січня 2023 року збірну України тренував Олександр Петраков.

Ребров готуватиме синьо-жовтих до найближчих матчів - контрольного з Німеччиною, який має статус благодійного й відбудеться в Бремені 12 червня. А також відбірних поєдинків Євро-2024 з командами Північної Македонії та Мальти 16-го та 19 червня.

Контракт із Ребровим уклали до 30 липня 2026 року.

Наприкінці 90-х дует Шевченка та Реброва у нападі називали ледь не кращим у Європі. Тоді навіть жартували: "Чому Ребров та Шевченко так гарно грають у нападі? Бо вони один одному пасують!"

Тепер Сергій Ребров спробує перевершити Шевченка вже на чолі збірної.

Сергій Ребров як тренер вже мав значні успіхи з "Динамо", а в Угорщині його визнавали найкращим тренером сезону.

Зірка "Динамо" та збірної

49-річний Сергій Ребров - уродженець Горлівки, яка зараз під окупацією Росії.

На початку своєї клубної кар'єри у 1991-1992 роках він грав за донецький "Шахтар". Долю змінив перехід до київського "Динамо" у серпні 1992 року. За 8 років у київському клубі він став одним з найкращих футболістів України.

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Сергій Ребров попри невисокий зріст чудово грав головою на другому поверсі

У 2000 році Ребров перейшов до англійського Тоттенгем Готспур. Закордонна кар'єра не була дуже вдалою.

Ребров встиг пограти за "Фенербахче" та "Вест-Гем Юнайтед", а у 2005 році повернувся до "Динамо".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Ребров та Андрій Шевченко перед тренуванням збірної України у 2001 році

Після гри за російський "Рубін" у 2008-2009 роках Ребров знову повернувся до України і розпочав роботу у тренерському штабі "Динамо".

За збірну України Ребров зіграв у 1992-2006 роках 75 матчів, у яких забив 15 голів, зокрема на Чемпіонаті світу-2006.

Тренер "Динамо"

Сергій Ребров - один з найкращих нападників "Динамо" (Київ) в історії клубу. Він зіграв за киян більше 250 матчів у всіх турнірах, забив понад 130 голів.

Ребров керував командою у 2014-2017 роках.

З Ребровим на чолі "Динамо" здобуло п'ять трофеїв: два чемпіонства, два кубки і суперкубок України.

У 137 іграх команда 92 рази перемогла (67% перемог), 22 рази програла і 23 рази зіграла внічию.

Автор фото, УНІАН

Крім того, при Реброві "Динамо" дійшло до чвертьфіналу Ліги Європи у 2015 році, а у 2016 році змогло пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів (вперше за 17 років).

Після трьох років на чолі клубу навесні 2017 року "Динамо" посіло друге місце у чемпіонаті, а Сергій Ребров пішов з посади.

"Ми потиснули один одному руки і... далі не будемо продовжувати співпрацю", - розповів тоді Сергій Ребров про розмову з президентом клубу Ігорем Суркісом.

У медіа ж писали про те, що Ребров не знайшов спільної мови з керівництвом "Динамо" щодо оновлення команди.

"Є проблеми з мотивацією у деяких футболістів. І треба розуміти, що робити далі. Якщо ми залишимося з тими ж гравцями і з тим же тренером, то я не бачу в такій ситуації прогресу. Або треба міняти тренера і дати якийсь сплеск мотивації футболістів, або треба освіжити склад", - говорив Ребров після програшу "Зорі" у травні 2017 року.

Автор фото, УНІАН

У 2020 році були чутки про повернення Реброва до "Динамо" після звільнення Олексія Михайличенка, але новим тренером став Мірча Луческу.

Найкращий тренер Угорщини

Після "Динамо" Сергій Ребров тренував команду "Аль-Ахлі" у Саудівській Аравії, а з 2018 року очолював угорський клуб "Ференцварош" з Будапешта.

За Реброва "Ференцварош" тричі поспіль ставав чемпіоном країни.

У травні 2021 року Сергія Реброва визнали найкращим тренером сезону в Угорщині, а в червні стало відомо, що він залишає клуб.

Після цього Ребров відправився тренувати клуб "Аль-Айн" в Об'єднаних Арабських Еміратах.

З цим клубом Ребров став чемпіон та володарем кубка ліги 2022 року.