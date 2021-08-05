Вибух на шахті на Донбасі: вже шість шахтарів померли

22 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Вже шість шахтарів померли внаслідок вибуху на шахті шахтоуправління "Покровське", що стався 31 липня. Про це повідомив у Facebook керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Вибух стався рано вранці 31 липня на шахті у селищі Удачне Покровського району, на підконтрольній українській владі території Донбасу.

"Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м", - повідомляла ДСНС.

10 постраждалих шахтарів, які отримали опіки та травми, відвезли до лікарень Покровська та Краматорська. Того ж дня один з них помер під час операції.

6 гірників у важкому стані відвезли до лікарні у Краматорськ, трьох гірників - двох у стані середньої важкості та одного у задовільному стані - залишили на лікуванні в районній лікарні Покровська.

Пізніше померли ще п'ять шахтарів, троє з них - 4-5 серпня.