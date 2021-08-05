Штучний інтелект оголює жінок на фото. Чи потрібно це заборонити

3 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Будь-яка жінка може стати жертвою порнопомсти за допомогою таких технологій

У Палаті громад британського парламенту вимагають заборонити сайти і додатки, що "роздягають" людей на фото за допомогою штучного інтелекту. Організації з захисту жінок теж кажуть, що така заборона необхідна. Однак один з розробників таких додатків бачить ситуацію інакше.

Йдеться про сайт DeepSukebe, що набирає популярності у британців. Сайт запустили минулого року; він обіцяє "показати правду, приховану під одягом" та "здійснити мрії всіх чоловіків".

При цьому сайт розроблений саме для "оголення" жінок - якщо обробити на ньому фото чоловіка, то на фінальному зображенні будуть жіночі статеві органи.

Власники сайту невідомі. За оцінкою одного з аналітиків, лише у червні сайт відвідали близько п'яти мільйонів разів, а серед "роздягнених" ним жінок (обробленими фото активно діляться у соцмережах) є зірки та відомі спортсменки.

За заборону сайту виступила Марія Міллер з Консервативної партії, в минулому міністр культури в уряді Девіда Кемерона.

Останні шість років вона присвятила боротьбі з так званою "порнопомстою", або поширенням інтимних фото та відео людей без їхньої згоди. Це явище так назвали, тому що найчастіше такі записи розміщують, аби помститися колишнім коханим.

У бесіді з ВВС Міллер сказала, що законодавство у цій сфері необхідно змінити - поширення знімків без згоди моделі потрібно визнати сексуальним злочином.

"Такі знімки можуть серйозно зламати людині життя", - каже вона.

Заборона має бути закріплена у загальному законопроєкті про безпеку в інтернеті, який торкнеться багатьох сторін британського онлайн-життя. Зараз білль обговорюють в окремому комітеті парламенту.

Автор фото, DeepSukebe Підпис до фото, Сайт DeepSukebe обіцяє "показати все, що приховано"

У правозахисній організації CEASE кажуть, що законодавство у сфері штучних порнознімків у Британії сьогодні не достатньо чітко викладене.

"Технології, створені для об'єктивації та приниження жінок, необхідно забороняти, а порносайти, що отримують прибуток від поширення таких знімків - зобов'язати блокувати їхнє завантаження", - каже керівниця НКО Ванесса Морз.

Зараз відповідальність за видалення таких фото й відео лежить людях, які там зображені, а це просто несправедливо, каже вона.

Інструменти для "оголення" за допомогою нейромереж - не новина, а Deepsukebe - не єдиний подібний сайт.

У 2019 був запущений сервіс DeepNude, теж на основі ШІ, але розробники змушені були закрити його через скандал.

Відповідь розробника

Багато таких сервісів використовують початковий код DeepNude, який розробники сайту зробили відкритим та доступним для всіх.

ВВС поговорила з розробником одного з багатьох онлайн-додатків для "оголення" жінок на фото. Він назвався "Іваном Браво".

Браво визнає, що ці продукти неетичні, але, як він стверджує, саме через те, як ними зараз користуються, оскільки їх почали позиціювати як "роздягни своїх друзів".

"Але наш світ недосконалий, і люди протягом всієї історії намагалися зробити щось подібне. Поява цієї технології була питанням часу", - каже він.

Браво, втім, бентежить те, що "роздягати" можна лише жінок. Він вбачає у цьому прояв сексизму.

"Особисто мені хотілося б, щоб була версія з чоловіками і навіть з персонажами аніме, щоб люди могли експериментувати й отримувати задоволення від цих дорослих розваг", - каже він.

"Головна мета тут - зрозуміти, як ми можемо застосувати ці технології в межах закону та етики", - додає Браво.