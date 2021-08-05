Анжеліка Терлюга здобула срібло Олімпіади з карате

Анжеліка Терлюга

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 55 кг.

У фіналі змагань вона поступилась болгарській спортсменці Івет Горановій.

Це перша медаль України у цьому виді спорту на Олімпійських іграх і третя срібна медаль українців у Токіо.

Раніше, у напруженому півфіналі, українка перемогла тайваньську спортсменку Вень Цзу Юнь.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Хто з українців перемагав раніше

Раніше золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Дві срібні медалі виборювали:

  • плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем;
  • борець Парвіз Насібов;
  • каратистка Анжеліка Терлюга.

Дев'ять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:

  • дзюдоїстка Дар'я Білодід;
  • фехтувальник Ігор Рейзлін;
  • стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;
  • плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;
  • тенісистка Еліна Світоліна;
  • борчиня Алла Черкасова;
  • українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;
  • борчиня Ірина Коляденко;
  • каноїстка Людмила Лузан.

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