Анжеліка Терлюга здобула срібло Олімпіади з карате

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 55 кг.

У фіналі змагань вона поступилась болгарській спортсменці Івет Горановій.

Це перша медаль України у цьому виді спорту на Олімпійських іграх і третя срібна медаль українців у Токіо.

Раніше, у напруженому півфіналі, українка перемогла тайваньську спортсменку Вень Цзу Юнь.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Хто з українців перемагав раніше

Раніше золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Дві срібні медалі виборювали:

плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем;

борець Парвіз Насібов;

каратистка Анжеліка Терлюга.

Дев'ять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:

дзюдоїстка Дар'я Білодід;

фехтувальник Ігор Рейзлін;

стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;

плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;

тенісистка Еліна Світоліна;

борчиня Алла Черкасова;

українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;

борчиня Ірина Коляденко;

каноїстка Людмила Лузан.