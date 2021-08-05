Анжеліка Терлюга здобула срібло Олімпіади з карате
Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 55 кг.
У фіналі змагань вона поступилась болгарській спортсменці Івет Горановій.
Це перша медаль України у цьому виді спорту на Олімпійських іграх і третя срібна медаль українців у Токіо.
Раніше, у напруженому півфіналі, українка перемогла тайваньську спортсменку Вень Цзу Юнь.
Хто з українців перемагав раніше
Раніше золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.
Дві срібні медалі виборювали:
- плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем;
- борець Парвіз Насібов;
- каратистка Анжеліка Терлюга.
Дев'ять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:
- дзюдоїстка Дар'я Білодід;
- фехтувальник Ігор Рейзлін;
- стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;
- плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;
- тенісистка Еліна Світоліна;
- борчиня Алла Черкасова;
- українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;
- борчиня Ірина Коляденко;
- каноїстка Людмила Лузан.