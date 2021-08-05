Тимановська: "Бабуся попросила не повертатись у Білорусь"

22 хвилин(и) тому

Білоруська бігунка Крістіна Тимановська в інтерв'ю Російській службі ВВС розповіла, як телефонний дзвінок бабусі остаточно переконав її в тому, що не варто повертатися до Білорусі.

Спортсменка каже, що поки не прийняла рішення про те, чи буде просити Польщу про статус біженця.

За словами Тимановської, одна з її головних цілей - продовжити спортивну кар'єру, повідомляє кореспондентка Російської служби ВВС Оксана Антоненко.

"Але наразі я не уявляю, як це взагалі можливо, тому що завтра Міжнародний олімпійський комітет вислуховуватиме мої свідчення, і все залежить від рішення, яке вони ухвалять щодо мене. Під час зміни спортивного громадянства спортсмен має відсидіти спортивний карантин - це десь три-чотири роки. Тому ми, напевно, почекаємо їхнього рішення, а далі будемо діяти крок за кроком", - сказала Тимановська.

За її словами, в п'ятницю вона зі своїм юристом почне обговорювати подальші кроки.

Трохи пізніше, під час пресконференції у Варшаві, Тимановська сказала, що ще не думала про політичний притулок, а її думки зосереджені на продовженні спортивної кар'єри.

Водночас вона заявила, що візьме участь у Марафоні свободи, який проходитиме 9 серпня на підтримку білоруських політв'язнів під гаслом: "Рік солідарності. Біжимо один за одного".

"Наслідків не вдалося б уникнути"

Білоруські чиновники 1 серпня зняли Крістіну Тимановську з Олімпіади і спробували змусити повернутися на батьківщину після того, як спортсменка розкритикувала Білоруський олімпійський комітет в соцмережах.

На Олімпійських іграх вона мала пробігти дві знайомі їй дистанції, але несподівано дізналася, що її виставили бігти естафету.

"Я спробувала зв'язатися з представником нашої команди, написала йому, він мені не відповів. Я почекала годину, написала йому ще раз, він прочитав, але знову мені не відповів. І в цей момент в мене перемогли емоції, тому що я відчула повну неповагу до себе", - каже Тимановська.

За її словами, вона не зрозуміла, чому ніхто не обговорив з нею ситуацію заздалегідь і не дізнався її думку. Її особистий тренер також нічого не знав про рішення спортивних чиновників.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тимановська каже, що боялася травмуватися на дистанції 400 метрів

"Він [тренер] подумав, що це жарт або якась помилка, він в це не повірив спочатку. Я все думала: щоб сталося, якби я не висловилася так емоційно. Проте, знаючи свій характер, я завжди відкрито все кажу. Тож я б все одно висловилася про цю ситуацію. У більш м'якій формі, звичайно. Але, думаю, наслідків все одно не вдалося б уникнути".

На питання, чому для неї могла бути проблемою дистанція, на яку її заявили, Тимановська відповідає так: "Це дві абсолютно різні дистанції - 200 і 400 метрів. І це зовсім інша механіка, інша тактика бігу. Щоб пробігти 400 метрів, потрібно готуватися не один і не два дні. Також багато залежить від статури і від будови м'язів. Ще до Олімпіади я говорила зі своїм тренером, і він сказав, що для мене це [400 метрів] неможливо, тому що будова моїх м'язів не дозволить, і я просто можу отримати травму, після чого буду відновлюватися кілька місяців".

Тимановська розповідає, що не могла дозволити собі ризикувати на Олімпійських іграх, тому що 15 серпня мала взяти участь в інших змаганнях: "Тому я не хотіла порушувати сезон змагань зайвими дистанціями і тим більше травмами, через які я потенційно могла пропустити і наступний сезон".

В інтерв'ю ВВС спортсменка також розповіла, що білоруські спортивні тренери погрожували їй проблемами, втратою роботи та припиненням участі в національній команді, якщо вона відмовиться підкоритися їхнім рішенням.

"Тому я думаю, що в Білорусі для мене небезпечно", - зазначила вона.

На запитання, коли спортсменка почала відчувати себе в небезпеці, Крістіна Тимановська відповіла: "Коли двоє тренерів прийшли до моєї кімнати і сказали мені, що я маю негайно збирати речі і їхати в аеропорт, і маю на це 40 хвилин".

У той момент, коли її намагалися посадити в машину і відвезти в аеропорт Токіо, спортсменці подзвонила її бабуся. Вона попросила онуку не повертатися до країни, бо вважала, що їй загрожує небезпека.

"Бабуся зателефонувала і сказала: "Будь ласка, не повертайся в Білорусь. Я її перепитала: ти впевнена? Вона відповіла: "Так, я впевнена. Не повертайся", - розповіла Тимановська.

"Зараз я не можу повернутися в Білорусь. Зараз там точно небезпечно для мене. Я не знаю, коли я зможу повернутися. Я люблю свою країну і я хочу повернутися. Я народилася в Білорусі. Це моя країна. Я хочу, щоб люди в моїй країні більше не боялися говорити про речі, які їм не подобаються і поважали один одного та самих себе", - додала вона.

Після скандалу з Тимановською в Білорусь відмовилися повертатися ще двоє атлетів - Яна Максимова та її чоловік Андрій Кравченко. Вони вирішили залишитися в Німеччині, де перебували на той момент. Максимова заявила, що в Білорусі можна втратити не тільки свободу, а й життя.

Тимановська визнає, що у неї не було плану їхати саме до Польщі. Коли виникла проблема, її першим варіантом була Австрія, де перебуває її тренер.

"Але Польща відреагувала першою, запропонувала мені отримати візу, тому мені потрібно було терміново ухвалити якесь швидке рішення. Я подзвонила батькам, чоловікові, запитала їхню думку. Вони сказали, що Польща - це чудовий варіант, тому що розташована поряд з Білоруссю, і вони можуть до мене приїжджати".

"Ми з чоловіком вже були в Польщі, нам дуже подобається ця країна. Я думаю, польський менталітет близький до нашого, та й легше вивчити мову. Тут живе багато білорусів, і самі поляки гостинні та доброзичливі", - додала спортсменка.

Поза політикою

Тимановська раніше казала, що не брала участі в протестних акціях і не цікавилася політикою. За її словами, вона і зараз нічого не розуміє в політиці і є "людиною спорту".

"Але, як я вже сказала, я готова буду допомогти кожному, хто захоче прийняти таке ж рішення, або тому, хто відчуває якісь труднощі. Природно, що назад шляху немає, і я не буду залишатися осторонь, я хочу допомагати людям. Я думаю, це дуже важливо, адже люди мене дуже сильно підтримували. Ця підтримка робить мене наразі набагато сильнішою, і я вважаю, що мій обов'язок - допомогти людям так само, як вони допомагають мені", - сказала вона ВВС.

Під час пресконференції у Варшаві вона зізналася, що відчуває страх за батьків, які залишилися в Білорусі. Тимановська розповіла, що у її батька проблеми з серцем, і ця ситуація погіршила його стан.

"Батьки розповіли мені, що [на держканалах в Білорусі] про мене розповідають погані речі: що я не скористалася шансом на Олімпіаді, що я "недоспортсмен". Надходило багато поганих повідомлень, але позитивних було більше".

Раніше в інтерв'ю ВВС Крістіна Тимановська заперечила інформацію білоруських державних ЗМІ, що має якісь проблеми з психічним здоров'ям.

"Мене викликали в Токіо. Я абсолютно здорова і в мене немає жодних проблем. Якби в мене були проблеми, як би мене покликали до Токіо".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На пресконференції Крістіна Тимановська заявила, що переживає за долю своїх батьків у Білорусі

На пресконференції спортсменку знову запитали, коли вона повернеться в Білорусь. "Буду готовою, коли буду впевнена у своїй безпеці", - сказала вона.