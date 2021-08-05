Підготовка візиту Зеленського у США і Дельта потрапила в Китай із Росії. Теленовини ВВС 05.08.2021
У випуску 5 серпня:
- Зеленський збирається у гості до Байдена - якою буде перша зустріч у Білому домі.
- Бабуся просила не повертатись додому. Білоруська олімпійка Тимановська розповіла, як вирішила їхати з Японії до Польщі.
- Генерал, який мріяв стати президентом. Помер Євген Марчук - ключові віхи його політичної кар'єри.
- Як борються зі штамом Дельта у Китаї. Там вирішили тестувати усе населення міста Ухань, звідки почалася пандемія. Це 11 мільйонів жителів.
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