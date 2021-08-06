Мессі йде з "Барселони"

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Один з кращих футболістів усіх часів виступав у "синьо-гранатовій" формі усю кар'єру

Епоха в історії "Барселони" і світового футболу закінчилася: Ліонель Мессі все-таки йде з клубу.

Напередодні "Барселона" оголосила, що 34-річний аргентинець змушений піти з клубу через фінансові та структурні перешкоди.

"У результаті Мессі не зможе залишитися в "Барселоні ". Обидві сторони висловлюють жаль, що бажання гравця і клубу в результаті не стали реальністю", - йдеться в пресрелізі "Барселони".

Контракт Мессі з "Барселоною" закінчився на початку липня, і він став вільним агентом (тобто може перейти у будь-який інший клуб без того, щоб новій команді довелося платити величезні відступні).

Після закінчення контракту Мессі погодився залишитися в каталонському клубі на пониженій зарплаті, але залишиться він чи ні, залежало від того, чи зможе "Барселона" продати інших гравців. Саме в цьому полягала принаймні частина фінансових перешкод, згаданих в пресрелізі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Контракт Мессі з "Барселоною" закінчився на початку липня, він став вільним агентом

Мессі намагався піти з "Барселони" минулого року, за рік до закінчення контракту. Тоді він це робив зі скандалом. Але у підсумку вирішив залишитися.

Аргентинець провів в каталонському суперклубі усю кар'єру і виграв з "Барселоною" усі трофеї, які може виграти футбольний клуб.

Де суперзірка футболу продовжить кар'єру, зараз ще не відомо. Спортивна преса припускає, зокрема, що Мессі може перейти в англійський клуб "Манчестер Сіті", до Пепа Гвардіолі, який у 2008-2012 роках тренував "Барселону" з аргентинцем в складі і дуже добре ставиться до Ліонеля.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Цього року Мессі завоював перший трофей у складі збірної Аргентини

Лео Мессі переїхав до Барселони у 13 років. За основний склад "Барселони" він грає з 2004 року, з 17 років, і за ці 17 сезонів забив за клуб неймовірні 672 голи. В останньому сезоні він анітрохи не зменшив оберти: 38 м'ячів.

У червні Мессі нарешті щось виграв і зі збірною: Аргентина перемогла в Кубку Америки, обігравши у фіналі Бразилію з Неймаром.

У 2014 році аргентинці з Мессі вийшли в фінал чемпіонату світу, але програли німцям.