Справа Тимановської: МОК позбавив акредитації на Олімпіаді двох білоруських тренерів

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Крістіна Тимановська на пресконференції у Варшаві. У її руках - футболка з написом англійською "Я просто хочу бігти", що обігрує втечу з країни

Міжнародний олімпійський комітет позбавив акредитації на Іграх в Токіо двох білоруських спортивних чиновників, які причетні до справи легкоатлетки Крістіни Тимановської. Її намагалися насильно повернути до Білорусі після того, як вона публічно розкритикувала керівництво збірної.

У заяві МОК йдеться про те, що головний тренер білоруської легкоатлетичної збірної Юрій Моїсевич і представник команди Артур Шумак змушені покинути Олімпійське селище.

Щодо них триває розслідування, а олімпійські чиновники намагаються встановити всі обставини справи Тимановської, яка відмовилася повертатися до Мінська і приїхала до Варшави, де їй готові надати політичний притулок.

Легкоатлетку спробували силою вивезти з Токіо після того, як вона публічно обурилася наміром чиновників змусити її брати участь в забігу на 400 метрів, до якого вона ніколи не готувалася і який вважає для себе неможливим з фізичної точки зору.

"В інтересах добробуту атлетів Національного олімпійського комітету Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, МОК тимчасово [...] скасував акредитацію двох тренерів, - йдеться в заяві комітету у Twitter. - Цих двох тренерів попросили негайно покинути Олімпійське селище - і вони це зробили. Їм дадуть можливість висловитися".

"Я відчула повну зневагу до себе"

Тимановська заявила в інтерв'ю Російській службі ВВС, що поки не вирішила, чи звертатиметься офіційно до влади Польщі з проханням надати їй статусу біженця.

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич також отримав польську гуманітарну візу.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Крістіна Тимановська приїхала до Польщі у середу

Тимановська визнає, що у неї не було плану їхати саме до Польщі. Коли виникла проблема, її першим варіантом була Австрія, де перебуває її тренер.

"Але Польща відреагувала першою, запропонувала мені отримати візу, тому мені потрібно було терміново ухвалити якесь швидке рішення", - розповіла атлетка.

Тимановська раніше казала, що не брала участі в протестних акціях і не цікавилася політикою. За її словами, вона і зараз нічого не розуміє в політиці і є "людиною спорту".

Під час пресконференції у Варшаві вона зізналася, що відчуває страх за батьків, які залишилися в Білорусі. Тимановська розповіла, що у її батька проблеми з серцем, і ця ситуація погіршила його стан.

На пресконференції спортсменку знову запитали, коли вона повернеться в Білорусь. "Буду готовою, коли буду впевнена у своїй безпеці", - сказала вона.

Повертатися до Білорусі відмовилися ще двоє атлетів - Яна Максимова і її чоловік Андрій Кравченко. Пара залишилася в Німеччині. Максимова заявила, що в Білорусі можна втратити не тільки свободу, але й життя.