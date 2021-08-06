Ягня за 1,5 мільйона. Найдорожчий продаж в Ірландії

19 хвилин(и) тому

Автор фото, BLESSINGTON MART Підпис до фото, Барана купив Північноірландський консорціум

Семимісячне ягня стало найдорожчим бараном Ірландії після того, як його продали на аукціоні за 44 тисячі євро (близько 1,5 млн гривень).

Селекціонер округу Донегал Річард Томпсон продав ягня породи суффолк консорціуму фермерів Північної Ірландії.

Ціна побила попередній рекорд для барана у 38 тисяч євро.

Пан Томпсон сказав, що ціна, яка буває "раз у житті" - це "здійснення мрії".

"Я очікував хороших грошей, але не таких", - сказав він.

Фермер з Донегала, який завів отару суффолкських овець у 2015 році, визнає, що його баран особливий.

Але він ніколи не думав, що це ягня принесе рекордну суму.

"Він був тим, що всі шукали, всі намагалися розводити. У нього була інша кровна лінія", - пояснював цінність ягняти селекціонер.

Автор фото, BLESSINGTON MART

Робін Макілрат, виконавчий директор Товариства суффолкських овець, сказав, що це був "чудовий продаж".

"Ягня-рекордсмен Річарда стало вишенькою на торті", - сказав він.

Консорціум Північної Ірландії, який купив овець на аукціоні, очолює фермер Денніс Тейлор.

Суффолкські вівці - одна з найпопулярніших порід Північної Ірландії.

В Україні ягнята породи суффолк продають від 3-4 тисяч гривень за особину.