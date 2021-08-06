Apple скануватиме фото в iPhone користувачів, щоб захистити дітей від насильства

Джеймс Клейтон

репортер з питань технологій у Північній Америці

6 годин(и) тому

Автор фото, PA Media

Apple перевірятиме iPhone користувачів на наявність зображень жорстокого поводження з дітьми.

Про це заявив сам американський технологічний гігант.

Поки це планують лише у США, де компанія встановить на смартфони спеціальне програмне забезпечення.

Система локально скануватиме фото користувачів iPhone, перед тим як передати дані до хмарного сховища.

Якщо система визначить, що власник iPhone зберігає незаконні зображення, вона попередить працівників Apple.

Якщо ж фахівці Apple переконаються у протиправності зображень, вони можуть передати їх до правоохоронних органів.

Apple працюватиме з фото, що надав Національний центр пошуку зниклих та експлуатованих дітей США. Програма порівнюватиме зображення користувачів з базою даних за допомогою алгоритмів гешування

Технологія також фіксуватиме відредаговані версії фото.

Однак дослідники у галузі безпеки побоюються, що сканування iPhone стане першим кроком до стеження за мільйонами персональних пристроїв.

Експерти вважають, що цю технологію можуть використати авторитарні уряди для отримання доступу до особистих даних жителів своїх країн.

Автор фото, PA Media

Apple заявила, що нові версії iOS та iPadOS, які планують випустили в кінці цього року, матимуть "нові додатки кодування, котрі допоможуть обмежити поширення зображень жорстокого поводження з дітьми в інтернеті, забезпечуючи при цьому конфіденційність користувачів".

"Висока точність"

Компанія заявила, що система має "надзвичайно високий рівень точності та гарантує менше однієї помилки на один трильйон випадків на рік".

Apple каже, що вручну перевірятиме кожен звіт, щоби підтвердити збіг. Потім їхній фахівець може заблокувати акаунт користувача та повідомити у правоохоронні органи.

Компанія стверджує, що нова технологія пропонує "значні" переваги конфіденційності - оскільки файли перевірятимуть на самому iPhone, а фахівцям Apple надходитимуть звіти лише у разі збігу.

Однак деякі експерти висловили стурбованість.

"Незалежно від довгострокових планів Apple, вони надіслали дуже чіткий сигнал. На їхню (дуже впливову) думку, можна безпечно створювати системи, які сканують телефони користувачів на предмет забороненого контенту", - сказав Метью Грін, дослідник у галузі безпеки з університету Джонса Гопкінса.

Грін порівняв це з проривом дамби, додавши, що тепер "уряди вимагатимуть такого ж від кожного".