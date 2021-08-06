Буревій зірвав дах у Кам'янець-Подільській фортеці. Рятують експозицію музею

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Alex Haiduk

Буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам'янцем-Подільським, зачепив фортецю і зірвав дах з башти Ласької (Ляцької), який впав і розтрощив дах музею.

Директор Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба розповів, що дерев'яні конструкції накриття віднесло вітром на понад 25 метрів.

Автор фото, Alex Haiduk Підпис до фото, Видно Лаську башту без даху, який лежить неподалік на музейних приміщеннях

Їх кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах. У цьому корпусі розташований музей фортеці.

Автор фото, Alex Haiduk

Вночі працівники фондів музею, сектору старий замок та інших відділів евакуювали експонати, щоби вберегти їх від замокання, розповів директор.

Автор фото, Alex Haiduk

Працівники музею працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Як повідомив пан Заремба у коментарі ВВС News Україна, суму збитків встановлюють.

Співрозмовники ВВС News Україна вказують, що ситуація серйозна, адже через розтрощений дах музею є загроза експозиції. Хоча експонати і винесли, але могли постраждати стенди.

Автор фото, Alex Haiduk Підпис до фото, Експонати рятували уночі

За повідомленням Кам'янець-Подільської міської ради, внаслідок буревію у місті повалені дерева і електроопори, знеструмлені вулиці, зірвані та пошкоджені дахи.

Автор фото, kam-pod.gov.ua

Кам'янець-Подільська фортеця у Хмельницькій області - один з популярних туристичних об'єктів України, який щороку відвідують тисячі туристів. області.

Історично Кам'янецька фортифікація була форпостом кількох держав. Українські експерти номінували її до Списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Нині пам'ятка серед претендентів до включення.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Кам'янець-Подільська фортеця - це місце, де пересікалися інтереси держав та цивілізацій.