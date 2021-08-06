Буревій зірвав дах у Кам'янець-Подільській фортеці. Рятують експозицію музею
Буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам'янцем-Подільським, зачепив фортецю і зірвав дах з башти Ласької (Ляцької), який впав і розтрощив дах музею.
Директор Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба розповів, що дерев'яні конструкції накриття віднесло вітром на понад 25 метрів.
Їх кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах. У цьому корпусі розташований музей фортеці.
Вночі працівники фондів музею, сектору старий замок та інших відділів евакуювали експонати, щоби вберегти їх від замокання, розповів директор.
Працівники музею працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Як повідомив пан Заремба у коментарі ВВС News Україна, суму збитків встановлюють.
Співрозмовники ВВС News Україна вказують, що ситуація серйозна, адже через розтрощений дах музею є загроза експозиції. Хоча експонати і винесли, але могли постраждати стенди.
За повідомленням Кам'янець-Подільської міської ради, внаслідок буревію у місті повалені дерева і електроопори, знеструмлені вулиці, зірвані та пошкоджені дахи.
Кам'янець-Подільська фортеця у Хмельницькій області - один з популярних туристичних об'єктів України, який щороку відвідують тисячі туристів. області.
Історично Кам'янецька фортифікація була форпостом кількох держав. Українські експерти номінували її до Списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Нині пам'ятка серед претендентів до включення.