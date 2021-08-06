"Ми планували жити разом". Дівчина білоруса Шишова не вірить у його самогубство

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Божена Жолудь на акції пам'яті Шишова в Києві

Дівчина білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві, розповіла ВВС, що не вірить у версію про його самогубство. Божена Жолудь розповіла, що Віталій боявся стеження і записував номери авто, які зупинялися біля його будинку.

Жолудь, яка перебуває в Києві, розповіла радіопрограмі ВВС Newshour, що у Шишова не було суїцидальних думок і він дивився в майбутнє з надією.

"Я ні за що в житті не повірю. У нас були спільні плани на це життя, - сказала вона у відповідь на питання, чи не було у Шишова мотивів учинити самогубство. - Я спілкувалася з його друзями, з якими він спілкувався до мене. Усі вони кажуть, що такого не може бути, тому що він завжди був готовий придумати якийсь план - самоудосконалення на рік, припустимо. Чогось досягти... Ну і [він] намагався його завжди виконати. Я думаю, це неможливо. Просто він не міг мене залишити".

26-річний Віталій Шишов був керівником організації "Білоруський дім в Україні", яка допомагає біженцям з Білорусі, які поїхали звідти з політичних мотивів. Зокрема, підтримує в пошуках житла і роботи, а також дає юридичні консультації, йдеться на сайті організації.

Шишов зник уранці 2 серпня, а вже наступного дня повішене тіло знайшли в одному з київських парків, недалеко від його будинку. Поруч з тілом знайшли телефон (відомо, що з нього зробили кілька дзвінків, які відразу скидалися при відповіді), а також кілька поставлених один на одного пеньків. За словами колег і близьких Шишова, на тілі виявили пошкодження, які, на їхню думку, можуть свідчити про фізичну боротьбу перед смертю.

Українська поліція розслідує дві основні версії: самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Шишов боявся стеження

У четвер представники білоруського опозиційного Руху солідарності "Разам" ("Разом") назвали смерть Шишова "політичним убивством і частиною гібридної війни проти Білорусі та України".

Автор фото, IMAGE SOURCETADEUSZ GICZAN Підпис до фото, 26-річний Віталій Шишов працював в організації "Білоруський дім в Україні"

У своєму інтерв'ю Жолудь сказала, що Шишов побоювався стеження і навіть записував номери підозрілих машин, які помічав біля будинку. "У нього було таке, що він міг з вікна сидіти дивитися, які машини у двір заїжджають, - каже подруга Шишова. - Але знаєте, я якось серйозно до цього не ставилася. Говорила йому - може, у тебе параноя? Кому ми потрібні тут? Але, як бачите... У нього було якесь передчуття".

Жолудь також повідомила, що Шишов розповідав про свої підозри співробітникам Служби безпеки України. "Людина з СБУ просто сказала - стежте один за одним, звертайте один на одного увагу, щоб якщо хтось зник, ми про це знали. Щоб не було часу, припустимо, вивезти в Білорусь", - розповідає подруга опозиціонера.

Вона згадує про нього як про люблячого і турботливого чоловіка. "Він - найкращий, кого я зустрічала, - сказала Божена Жолудь. - Завжди був радісний, не любив, коли я сумувала. А якщо я, можливо, образилася і через нього сумувала, він засмучувався, намагався, щоб я ніколи не сумувала, намагався піклуватися про мене".

Шишов перебував у Києві з осені минулого року. Він переїхав в Україну через низку арештів активістів, які виступали проти Олександра Лукашенка.

"Займався верифікацією"

Як повідомляють у "Білоруському домі в Україні", Шишов "брався за абсолютно усі види діяльності: допомога людям, які переїжджають в Україну, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають землякам сформувати діаспору в Україні тощо".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На акції пам'яті Шишова в Києві

За інформацією білоруської служби Радіо Свобода, організація "Білоруський дім в Україні" була також пов'язана з вихідцем з Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі у складі батальйону "Азов" і, за деякою інформацією, раніше перебував у неонацистських організаціях.

Друг і колега Шишова Юрій Щучко, який був одним з волонтерів, які допомагали шукати його тіло, розповів журналістам, що загиблий займався "верифікацією" білорусів, які в'їжджали на українську територію.

"Нас співробітники українських спецслужб у негласних бесідах попереджали, що агентура КДБ в Україні є, і її стає більше, зокрема через потік біженців. Їх неможливо контролювати", - пояснював Щучко в ефірі "Україна 24".

"Віталій зокрема займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою. І так, ми знали, що на нас полюють", - сказав він.

Керівник відділу розслідувань сайту Bellingcat Христо Грозєв також заявив, що співробітники російських спецслужб намагаються проникнути в рух білоруських опозиційних активістів в Україні. Грозєв обіцяв використати усі можливі ресурси для вивчення обставин смерті Шишова.

Божена Жолудь також каже, що Шишов намагався перевіряти людей, які приїжджають з Білорусі в Україну. "Було важливо, оскільки він був керівником Білоруського дому, щоби кожен білорус був тут у безпеці. Тобто на тих людей, що приїжджали, у ​​нього було якесь чуття. Він намагався перевірити, щоби не приїхав якийсь мент або кадебіст, намагався вберегти всіх. Але себе не вберіг", - каже Божена.

"Важливо, щоб про інших пам'ятали"

Жолудь також розповіла, що Шишов був серед людей, які проводили акції протесту після вбивства в Мінську Романа Бондаренка. Вони проходили в мінському дворі, відомому як "Площа змін".

Акцію пам'яті Бондаренка у Мінську жорстко розігнали. Тоді затримали сотні людей.

Автор фото, Reuters

"Коли вбили Романа Бондаренка, він стояв на вахті. Тобто це була зима, морози. Все одно приїжджав, стояв. Для нього було важливо, щоб про інших пам'ятали", - сказала вона.

Україна, Польща і Литва - країни, куди найчастіше вирушають противники Олександра Лукашенка, які бояться опинитися за ґратами після президентських виборів в Білорусі у серпні 2020 року.

У вівторок колишній кандидат в президенти Білорусі та опозиційна лідерка Світлана Тихановська сказала ВВС, що "спустошена" смертю Шишова, додавши: "Турбує те, що ті, хто втікають з Білорусі, так і не можуть почуватися в безпеці".