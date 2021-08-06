Каратист Станіслав Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

1 година тому

Автор фото, НОК

32-річний каратист Станіслав Горуна зі Львова завоював бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 75 кг.

Він програв півфінальний поєдинок італійцю Луїджі Бусу й автоматично отримав бронзу.

Луїджі Буса - надскладний суперник. У 2006 та 2012 роках він вигравав чемпіонати світу. Також п'ять разів ставав чемпіоном Європи, востаннє - 2019 року.

Під час змагань Станіслав Горуна зайняв друге місце у своїй кваліфікаційній групі - у двох поєдинках переміг, одна зустріч завершилася нічиєю, а наприкінці українець програв єгипетському спортсмену, який був на останньому місці в групі.

Втім, дві перемоги забезпечили Станіславу Горуні вихід у півфінал, де він вийшов на переможця іншої кваліфікаційної групи італійця Луїджі Бусу.

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

5 серпня першу олімпійську медаль в історії українського карате - "срібло" - здобула одеситка Анжеліка Терлюга.

Станіслав Горуна є адвокатом. Він перемагав на Всесвітніх іграх-2017, Європейських іграх-2019 та здобув бронзу чемпіонату світу-2014.

Пан Горуна став першим українським каратистом, якому вдалося виграти золото чемпіонату Європи.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Станіслав Горуна у поєдинку з японським каратистом

Хто з українців перемагав раніше

Україна у медальному заліку наразі займає 40 місце.

Раніше золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Три срібні медалі здобули:

Десять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали: