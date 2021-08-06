Каратист Станіслав Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо
32-річний каратист Станіслав Горуна зі Львова завоював бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 75 кг.
Він програв півфінальний поєдинок італійцю Луїджі Бусу й автоматично отримав бронзу.
Луїджі Буса - надскладний суперник. У 2006 та 2012 роках він вигравав чемпіонати світу. Також п'ять разів ставав чемпіоном Європи, востаннє - 2019 року.
Під час змагань Станіслав Горуна зайняв друге місце у своїй кваліфікаційній групі - у двох поєдинках переміг, одна зустріч завершилася нічиєю, а наприкінці українець програв єгипетському спортсмену, який був на останньому місці в групі.
Втім, дві перемоги забезпечили Станіславу Горуні вихід у півфінал, де він вийшов на переможця іншої кваліфікаційної групи італійця Луїджі Бусу.
5 серпня першу олімпійську медаль в історії українського карате - "срібло" - здобула одеситка Анжеліка Терлюга.
Станіслав Горуна є адвокатом. Він перемагав на Всесвітніх іграх-2017, Європейських іграх-2019 та здобув бронзу чемпіонату світу-2014.
Пан Горуна став першим українським каратистом, якому вдалося виграти золото чемпіонату Європи.
Хто з українців перемагав раніше
Україна у медальному заліку наразі займає 40 місце.
Раніше золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.
Три срібні медалі здобули:
Десять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:
- дзюдоїстка Дар'я Білодід;
- фехтувальник Ігор Рейзлін;
- стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;
- плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;
- тенісистка Еліна Світоліна;
- борчиня Алла Черкасова;
- українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;
- борчиня Ірина Коляденко;
- каноїстка Людмила Лузан;
- каратист Станіслав Горуна.