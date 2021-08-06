У США спіймали рибу з людськими зубами

8 хвилин(и) тому

Автор фото, JENNETTE'S PIER

У США спіймали рибу з людськими зубами. Кейпкодський карась, він же вівчарка, він же риба-каторжник, він же риба з овечою головою, попався на вудку завзятого місцевого рибалки Натана Мартіна.

Натан Мартін розповів, що давно хотів зловити зубату рибу, але не очікував, що в її пащі буде аж стільки зубів.

"Це була чудова риболовля. І я з нетерпінням чекаю, коли можна буде з'їсти мій смачний здобуток", - розповів він у коментарі агенції McClatchy News.

Риба з людськими зубами - не мутант і не жертва поганої екології. Офіційно вона називається кейпкодський карась, мешкає в водах Північної Америки, від Кейп-Коду і Массачусетсу до Флориди і від Мексиканської затоки до Бразилії.

Зазвичай ці риби живуть біля кам'яних паль, причалів, мангрових заростей, рифів і пірсів і можуть виростати до 91 см завдовжки та важити до 9,6 кг.

У дорослої риби в передній частині щелепи розташовані чітко окреслені різці. Кутні зуби також ростуть у три ряди на верхній щелепі та у два ряди на нижній. У задній частині щелепи у карася розміщені потужні та важкі подрібнювачі, які особливо важливі, щоби дробити панцирі здобичі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На сріблястому тілі риби є 5-7 чорних вертикальних смуг, тому її ще називають рибою-каторжником

Як і людям, зуби цій рибі необхідні для перемелювання їжі, яка у неї складається з дрібних хребетних, безхребетних і рослин.

Фотографію риби цього тижня опублікували на сторінці Jennette's Pier у Північній Кароліні.

Пост із гештегом #bigteethbigtimes викликав неабиякий резонанс у Facebook.

"Звідси беруться протези?" - пожартував один користувач.

"У цієї риби кращі зуби, ніж у мене", - написав інший.