Афганістан: Талібан захопив столицю одного з регіонів. Чому це важливо?

44 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Падіння Заранджа стане важким ударом для афганських урядових сил (на фото)

Місто на південному заході Афганістану стало першою столицею провінції країни, яка за останні роки потрапила під контроль талібів. Про це повідомили ВВС афганські посадовці.

Два джерела розповіли, що бойовики захопили місто Зарандж, що в провінції Німроз, у п'ятницю вдень. Офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

Таліби і далі стрімко беруть під контроль країну, у той час, як іноземні війська відходять.

Вони вже захопили великі території і зараз зосередилися на ключових містах.

Серед столиць інших провінцій, до яких підступаються таліби, - Герат на заході та Лашкаргах на півдні.

Місто Зарандж - це великий торговий центр поблизу кордону з Іраном. Захопивши навколишні райони, бойовики невпинно намагалися захопити місто.

Джерело в уряді повідомило ВВС, що бої все ще тривають навколо офісу Національного управління безпеки.

Неназваний представник поліції Німроза заявив агентству Reuters, що талібам вдалося захопити місто через відсутність урядового підкріплення.

Востаннє таліби захоплювали столицю афганської провінції у 2016 році. Тоді вони ненадовго взяли під контроль місто Кундуз на півночі країни.

Раніше у столиці країни, Кабулі, бойовики вбили директора афганського медіацентру. Таліби заявили, що Дава Хан Менапал дістав "покарання за свої вчинки".