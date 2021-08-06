Каменем по голові. Антивакцинатори мало не вбили лідера карибської країни

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ральф Гонсалвіш отримав травму голови

Прем'єр-міністр Сент-Вінсенту і Гренадин, невеликої острівної держави в Карибському морі, потрапив до лікарні після того, як його сильно вдарили по голові.

Важкий предмет у нього кинули учасники мітингу проти запровадженої урядом обов'язкової вакцинації медиків від Covid-19.

74-річний Ральф Гонсалвіш проходив крізь натовп, що зібрався біля будівлі парламенту. На знімках видно закривавленого прем'єра.

Офіс прем'єра повідомив, що він був поранений якимось "метальним знаряддям". Місцеві ЗМІ вважають, що це був камінь.

Мітингувальники кидались камінням і порожніми пляшками. Невідомо, чи хтось навмисно цілився у прем'єра.

Міністр фінансів Сент-Вінсенту і Гренадин повідомив агентству Reuters, що голову уряду переправили на острів Барбадос, щоб зробити йому МРТ мозку.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція затримала жінку, яку підозрюють у нападі.

Сент-Вінсент і Гренадини - колишня британська колонія, що складається з 33 островів у південній частині Карибського моря.

Автор фото, Reuters

Загальна площа країни - 389 квадратних кілометрів з населенням близько 120 тисяч людей. Найбільший острів, Сент-Вінсент, відкрив Колумб 22 січня 1498 року, у день святого Вінсента.

Головна галузь економіки - туризм, який сильно постраждав від пандемії. Крім того, у квітні цього року кілька тисяч жителів Сент-Вінсенту довелося евакуювати через виверження вулкана.

За даними університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії на островах зареєстровані 2298 хворих і 12 летальних випадків. Щеплення отримали менш як 9% населення.

Серед вакцин, дозволених на островах, є російський препарат "Спутник V".