Snickers скасував рекламу через звинувачення у гомофобії

32 хвилин(и) тому

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Компанія Snickers, яка випускає шоколадні батончики, зняла в Іспанії суперечливу телевізійну рекламу. Її розкритикували за гомофобію.

20-секундний рекламний ролик показує, як іспанський відомий блогер Алесс Гібаха перетворюється на бородатого чоловіка з низьким голосом після того, як з'їв морозиво Snickers.

Відео стало вірусним, його подивились понад мільйон користувачів.

Почали лунати заклики бойкотувати компанію Snickers.

Компанія вибачилась за це відео і за непорозуміння, яке воно могло спричинити.

У відео блогер Гібаха у барі на пляжі з другом просить офіціанта принести "сексуальний апельсиновий сік з вітамінами А, В і С".

Офіціант розгублений і пропонує йому морозиво Snickers.

Після перекусу містер Гібаха перетворюється на бородатого чоловіка.

"Краще?" - питає друг. "Краще", - відповідає чоловік.

Гасло звучить так: "Ти не ти, коли голодний".

Реклама викликала хвилю обурень у соцмережах, тому що бренд, на думку користувачів, ображає геїв.

"Соромно і прикро, що є компанії, які продовжують підтримувати стереотипи та пропагують гомофобію", - написала у Twitter Державна федерація лесбіянок, геїв та бісексуалів.

Міністр рівності Іспанії Ірен Монтеро також приєдналася до критики.

"Цікаво, кому може здатися гарною ідеєю використовувати гомофобію як бізнес-стратегію", - написала вона у Twitter.

Ліва партія Podemos зазначила, що ця реклама з'явилася після того, як в Іспанії протягом останніх місяців сталося багато злочинів на ґрунті ненависті.

"В умовах хвилі ЛГБТ-фобії, включно з нападами і навіть вбивствами, Snickers не може придумати кращої ідеї, ніж створити жахливий рекламний ролик, який каже тобі, що ти не є собою, якщо ти - жіночний", - йдеться у Twitter партії.

У травні п'ять чоловіків-геїв отримали поранення під час кількох атак у Барселоні.

У четвер компанія Snickers Spain заявила, що видаляє рекламу, і вибачилася за "будь-яке непорозуміння", яке вона могла спричинити.

"Мета конкретно цієї кампанії була у тому, щоб по-дружньому і невимушено показати, що голод може змінити ваш характер, - йдеться в повідомленні Snickers Spain, - У нас не було жодного наміру стигматизувати чи образити будь-яку людину чи групу".

Представник компанії Mars Wrigley, до якої входить Snickers, заявив, що компанія визнає свою помилку і вибачається.