Смерть за смерть. Як помирити левів і людей
Популяція левів у Африці стрімко зменшується. Дуже часто люди, які шматок за шматком відбирають у диких тварин їхню територію, потім самі страждають від нападів хижаків.
Тоді левів убивають у відповідь. Це схоже на помсту громади за втрачену людину. Але в результаті протистояння завжди програють леви.
Вони зникли вже у 26 країнах Африки.
Це відео розповідає про організацію, яка намагається змінити протистояння на мирне співіснування між людьми та левами.
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