Смерть за смерть. Як помирити левів і людей

42 хвилин(и) тому

Популяція левів у Африці стрімко зменшується. Дуже часто люди, які шматок за шматком відбирають у диких тварин їхню територію, потім самі страждають від нападів хижаків.

Тоді левів убивають у відповідь. Це схоже на помсту громади за втрачену людину. Але в результаті протистояння завжди програють леви.

Вони зникли вже у 26 країнах Африки.

Це відео розповідає про організацію, яка намагається змінити протистояння на мирне співіснування між людьми та левами.