Посол Британії Мелінда Сіммонс: "Я - перша із родини, хто зміг повернутися в Україну"
Предки Мелінди Сіммонс покинули територію сучасної України наприкінці XIX століття, коли тікали від єврейських погромів у Російській імперії.
Нинішня пані посол Великої Британії в Україні стала першим представником родини, кому вдалося повернутися на батьківську землю.
У великому інтерв'ю Мелінда Сіммонс розповіла кореспондентці ВВС Анастасії Зануді про підтримку Лондоном Києва, проаналізувала, що пішло не так із Будапештським меморандумом, та розказала, як пережила карантин далеко від сім'ї.
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