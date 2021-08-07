Війна в Афганістані. Таліби захопили в'язницю і випустили арештантів

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Захоплення двох регіональних столиць за 24 години - це удар по афганським силам безпеки

Радикальний ісламістський рух "Талібан" заявив, що захопив в'язницю у північній афганській провінції Джаузджан та звільнив всіх ув'язнених.

На відео у соцмережах видно, як в суботу сотні в'язнів виходять на волю у місті Шибарган після масивної атаки бойовиків.

Це друга столиця регіону, яку таліби взяли під свій контроль.

По всій країні розгортаються бойові дії, і це серйозний удар по афганських силах безпеки.

Місто Шибарган - це твердиня колишнього віцепрезидента Афганістану та воєначальника Абдула-Рашида Дустума, прихильники якого ведуть боротьбу з "Талібаном".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місто приїхали 150 людей, щоб допомогти урядовим військам.

У п'ятницю під час запеклих боїв "Талібан" взяв під свій контроль резиденцію губернатора, але потім її відбили урядові сили.

Однак керівник районної ради Бабур Ещі повідомив ВВС, що наразі бойовики контролюють все місто, за винятком військової бази, де тривають бойові дії.

Заступник губернатора області повідомив агентству AFP, що урядовці відступили в аеропорт.

Насильство також лютує в інших частинах країни, таліби продовжують стрімко наступати, витісняючи тисячі цивільних.

У п'ятницю місто Зарандж у провінції Німроз став першою регіональною столицею, яку бойовики взяли під контроль.

Вони також намагаються захопити інші важливі міста: Лашкаргах, Кандагар і Герат.

У столиці Афганістану Кабулі таліби застрелили колишнього прессекретаря президента Ашрафа Гані та підірвали будинок виконувача обов'язків міністра оборони.

Афганські військові заявляють, що вбили у Лашкаргасі десятки ісламістських бойовиків, зокрема кілька командирів, однак таліби заперечили цю інформацію.

Уряди США та Британії закликали своїх громадян негайно залишити країну через погіршення ситуації з безпекою.