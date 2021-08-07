"Дощ стіною": через негоду без світла сотні сіл та міст України

9 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

В Україні через негоду - сильні дощі, грози та шквали знеструмлено 339 населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Полтавській області без електропостачання залишаються 78 сіл та міст, у Черкаській - 59, у Чернігівській - 55, в Одеській - 47, у Сумській - 40, у Хмельницькій - 28, у Кіровоградській - 24 та у Миколаївській - 8.

Автор фото, dsns.gov.ua

Сильний вітер повалив сотні дерев у багатьох областях, зірвав дахи у 20 будинках, підтоплено шість житлових будівель, 34 двори, повалено 163 дерева.

"Було дуже страшно. Буря сильна. За секунду налетіла, дощ стіною. Вітер валив дерева прямо на дорогу", - розповідають очевидці про негоду на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина.

У місті Кропивницький вітер пошкодив дах двох багатоквартирних і 12 приватних житлових будинків.

На території Кіровоградської області повалено десятки дерев.

В Одеські області затопило людей на території Роздільнянського та Подільського районів.

Автор фото, ВВС

У селі Благодатне Білгород-Дністровського району все ще відкачують воду. Там підтоплено шість житлових будинків та 24 дворів.

У Черкаській області сильний вітер пошкодив покрівлі шкіл і будинків культури на території Золотоніського району.

Автор фото, dsns.gov.ua/ua/

У місті Полтава та на територіях Кременчуцького і Лубенського повалено десятки дерев.