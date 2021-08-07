"Розізлився на щасливих жінок". Чоловік напав з ножем у потязі в Токіо

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Вночі у п'ятницю 6 серпня чоловік з ножем напав на пасажирів потягу у Токіо.

Десять людей отримали поранення.

Місцеві меді цитують поліцію, якій 36-річний нападник нібито розповів, що розізлився, коли побачив у потязі жінок, які виглядали щасливими і захотів їх вбити.

Одна з жертв нападника - студентка, яка має дуже серйозні поранення. Решта жінок отримали легкі травми.

У Японію, яка приймає Олімпіаду, зараз діють жорсткі заходи безпеки.

Чоловік здійснив напад поблизу станції Сейдзьогакуен.

Потяг екстрено зупинили, коли почули крики у вагоні.

Чоловік стрибнув на колії і втік.

Пасажирів довезли до найближчої станції.

Пізніше нападник прийшов до одного з магазинів і завив, що він здійснив напад, про який пишуть у ЗМІ, і втомився тікати.

Поліція Токіо підтвердила, що нападника затримали.

Дев'ять людей, яких він поранив, відправили до лікарні.

Попри те, що Японія вважається однією з найбезпечніших країн світу, там сталася низка нападів з ножем.

У 2019 році чоловік напав на групу школярів, які чекали на автобус у місті Кавасакі. Двоє людей загинули, 18 отримали поранення.