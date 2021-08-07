Українки завоювали бронзу в артистичному плаванні
Українки завоювала бронзову медаль на командних змаганнях в артистичному плаванні, повідомляє НОК України.
На п'єдестал нагород піднялась українська команда у складі Анастасії Савчук, Марти Федіної, Ксенії Сидоренко, Марини та Влади Алексіївих, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко та Єлизавети Яхно.
"Дівчата для нас ви золоті, пишаємося вами! Вітаємо вас, увесь тренерський штаб збірної на чолі зі Світланою Саідовою, Федерацію синхронного (артистичного) плавання та усю України!", - заявили у НОК.
Переможцями стали представниці Росії, другі - китаянки.
Кілька днів тому дует українок Анастасія Савчук та Марта Федіна завоювали першу в історії українського спорту олімпійську медаль у синхронному плаванні - бронзу.
Хто з українців перемагав раніше
Золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.
Чотири срібні медалі здобули:
- плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем;
- борець Парвіз Насібов;
- каратистка Анжеліка Терлюга.;
- каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова.
Одинадцять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:
- дзюдоїстка Дар'я Білодід;
- фехтувальник Ігор Рейзлін;
- стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;
- плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;
- тенісистка Еліна Світоліна;
- борчиня Алла Черкасова;
- українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;
- борчиня Ірина Коляденко;
- каноїстка Людмила Лузан;
- каратист Станіслав Горуна.
- командні змагання зі синхронного плавання
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