Українки завоювали бронзу в артистичному плаванні

10 хвилин(и) тому

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Українки завоювала бронзову медаль на командних змаганнях в артистичному плаванні, повідомляє НОК України.

На п'єдестал нагород піднялась українська команда у складі Анастасії Савчук, Марти Федіної, Ксенії Сидоренко, Марини та Влади Алексіївих, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко та Єлизавети Яхно.

"Дівчата для нас ви золоті, пишаємося вами! Вітаємо вас, увесь тренерський штаб збірної на чолі зі Світланою Саідовою, Федерацію синхронного (артистичного) плавання та усю України!", - заявили у НОК.

Переможцями стали представниці Росії, другі - китаянки.

Кілька днів тому дует українок Анастасія Савчук та Марта Федіна завоювали першу в історії українського спорту олімпійську медаль у синхронному плаванні - бронзу.

Хто з українців перемагав раніше

Золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Чотири срібні медалі здобули:

Одинадцять бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали: