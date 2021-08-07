"Це апокаліпсис". Тисячі людей тікають від пожеж у Греції

52 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Тисячі туристів та місцевих жителів евакуювали з міст на північ від грецької столиці Афін, оскільки лісові пожежі вийшли з-під контролю.

Сильний вітер та висока температура ускладнюють боротьбу з вогнем, що забрав життя щонайменше двох людей, серед яких є пожежник.

Величезні хмари диму та попелу біля Афін змусили деяких людей залишити свої домівки.

Наразі пожежники борються з понад 150 лісовими пожежами по всій країні.

Шість районів перевели в режим підвищеної готовності.

Цього літа Греція, як і багато інших країн Європи, постраждала від екстремальної спеки. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс сказав, що пожежі показали реальність "кліматичних змін".

З вогнем борються понад сто пожежників і авіація.

Для допомоги постраждалим районам Британія, Франція і США надіслали додаткові пожежні літаки і людей. Відправила своїх пожежників і Україна.

Автор фото, EPA

Найсильніші пожежі, спричинені непрогнозованими вітрами, спостерігають на півночі від Афін. У передмісті столиці 38-річний пожежник-волонтер загинув внаслідок падіння електричного стовпа.

Іншою жертвою вогню став президент Афінської торговельної палати Константінос Міхалос. Його знайшли непритомним на фабриці недалеко від того місця, де вирувала пожежа.

Ще 20 людей отримали травми.

Очікують, що в суботу пожежі продовжать вирувати, хоч температура повітря впала з 40 °C до 35 °C.

Раніше тисячам людей наказали залишити свої домівки за межами Афін, оскільки полум'я охопило будівлі, автівки та підприємства.

Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія та в районах, близьких до стародавньої Олімпії.

Заступник міністра у справах захисту громадян Нікос Хардаліас сказав, що пожежники опинилися у надзвичайно небезпечних умовах.

"Ми зіткнулися з безпрецедентними для країни пожежами з точки зору інтенсивності та поширення. Наші пожежники разом з волонтерами борються удень і вночі, щоб врятувати життя і протистояти вогню".

Автор фото, AFP

Автор фото, Reuters

Сотні місцевих та туристів на Евії евакуювали на поромах і рибальських човнах.

"Йдеться про апокаліпсис, я не знаю, як це описати", - сказав агентству ERT Сотіріс Данікас, працівник берегової охорони острова.