Сімох представників Нацкорпусу арештували. Що відбувається
Вночі у п'ятницю, 6 серпня, Шевченківський районний суд Києва на 60 днів без права внесення застави арештував сімох представників політичної партії "Національний корпус". Їх відправили у СІЗО.
Про це повідомили у Нацкорпусі. Представники партії провели мітинг біля приміщення суду у Києві.
"Дуже небезпечно у нашій країні бути патріотами. Будемо подавати апеляцію і боротися за наших людей", - повідомив керівник київського осередку партії "Національний корпус" Сергій Тамарін у відеозверненні у Telegram.
Арештованим інкримінують створення злочинної організації і вимагання грошей у бізнесменів.
Раніше в СБУ заявили, що ліквідували злочинне угруповання, яке займалося рекетом бізнесменів у Харківській області.
У його складі було майже 50 людей. Серед них правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій, зокрема, представники партії "Національний корпусу".
За даними слідства, ці люди займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг.
"Вони обкладали "даниною" місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно", - заявили в СБУ.
Обсяг їхніх "прибутків" оцінюють у понад 1 млн грн щомісяця.
СБУ оприлюднило аудіо записи розмов кількох людей, де чути погрози і вимагання грошей. Імена цих людей невідомі.
Партія Національний корпус заявила, що у Харкові безпідставно арештували ветеранів війни та проукраїнських активістів.
Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що вважає цю справу сфальсифікованою і політично мотивованою. За його словами, затриманих підставили.
У п'ятницю, 6 серпня, кілька сотень прихильники Нацкорпусу зібралися біля Шевченківського районного суду.
Будівля суду була оточена правоохоронцями.