Сімох представників Нацкорпусу арештували. Що відбувається

56 хвилин(и) тому

Автор фото, t.me/nationalcorps/

Вночі у п'ятницю, 6 серпня, Шевченківський районний суд Києва на 60 днів без права внесення застави арештував сімох представників політичної партії "Національний корпус". Їх відправили у СІЗО.

Про це повідомили у Нацкорпусі. Представники партії провели мітинг біля приміщення суду у Києві.

Автор фото, nationalcorps.org

"Дуже небезпечно у нашій країні бути патріотами. Будемо подавати апеляцію і боротися за наших людей", - повідомив керівник київського осередку партії "Національний корпус" Сергій Тамарін у відеозверненні у Telegram.

Арештованим інкримінують створення злочинної організації і вимагання грошей у бізнесменів.

Автор фото, t.me/nationalcorps/

Раніше в СБУ заявили, що ліквідували злочинне угруповання, яке займалося рекетом бізнесменів у Харківській області.

У його складі було майже 50 людей. Серед них правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій, зокрема, представники партії "Національний корпусу".

Автор фото, ВВС

За даними слідства, ці люди займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг.

"Вони обкладали "даниною" місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно", - заявили в СБУ.

Обсяг їхніх "прибутків" оцінюють у понад 1 млн грн щомісяця.

СБУ оприлюднило аудіо записи розмов кількох людей, де чути погрози і вимагання грошей. Імена цих людей невідомі.

Партія Національний корпус заявила, що у Харкові безпідставно арештували ветеранів війни та проукраїнських активістів.

Автор фото, t.me/nationalcorps/

Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що вважає цю справу сфальсифікованою і політично мотивованою. За його словами, затриманих підставили.

У п'ятницю, 6 серпня, кілька сотень прихильники Нацкорпусу зібралися біля Шевченківського районного суду.

Автор фото, ВВС

Будівля суду була оточена правоохоронцями.