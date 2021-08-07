Четверта медаль за день: бронза за стрибки у висоту
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовою медалісткою Олімпіади у Токіо.
19-річна Ярослава Магучіх з результатом у 2 метри здобула бронзу у стрибках у висоту і принесла Україні 18-ту нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
У фіналі змагань зі стрибків у висоту Україну представили три учасниці - Ірина Геращенко, яка стала четвертою (1,98 м), Юлія Левченко (восьма - 1,96 м).
"Вітаємо Ярославу та її тренера Тетяну Степанову з медаллю, дякуємо нашим дівчатам за боротьбу. Пишаємося вами й віримо - попереду Париж-2024! ", - заявили у Національному олімпійському комітеті.
Це четвертий комплект нагород за сьогоднішній день. До цього бронзу завоювали українські синхроністки, срібло - боксер Олександр Хижняк та каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова.
В України вже 18 медалей Олімпіади.
Хто з українців перемагав раніше
Золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.
П'ять срібних медалей здобули:
- плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем;
- борець Парвіз Насібов;
- каратистка Анжеліка Терлюга.;
- каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова.
- Боксер Олександр Хижняк
12 бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:
- дзюдоїстка Дар'я Білодід;
- фехтувальник Ігор Рейзлін;
- стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;
- плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;
- тенісистка Еліна Світоліна;
- борчиня Алла Черкасова;
- українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;
- борчиня Ірина Коляденко;
- каноїстка Людмила Лузан;
- каратист Станіслав Горуна.
- командні змагання зі синхронного плавання.
- Ярослава Магучіх за стрибки у висоту
Українки завоювали бронзу в артистичному плаванні
"Дівчата для нас ви золоті", - заявили в Національному олімпійському комітеті України.