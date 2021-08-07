Четверта медаль за день: бронза за стрибки у висоту

1 година тому

Автор фото, Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовою медалісткою Олімпіади у Токіо.

19-річна Ярослава Магучіх з результатом у 2 метри здобула бронзу у стрибках у висоту і принесла Україні 18-ту нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

У фіналі змагань зі стрибків у висоту Україну представили три учасниці - Ірина Геращенко, яка стала четвертою (1,98 м), Юлія Левченко (восьма - 1,96 м).

"Вітаємо Ярославу та її тренера Тетяну Степанову з медаллю, дякуємо нашим дівчатам за боротьбу. Пишаємося вами й віримо - попереду Париж-2024! ", - заявили у Національному олімпійському комітеті.

Це четвертий комплект нагород за сьогоднішній день. До цього бронзу завоювали українські синхроністки, срібло - боксер Олександр Хижняк та каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова.

В України вже 18 медалей Олімпіади.

Хто з українців перемагав раніше

Золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

П'ять срібних медалей здобули:

12 бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали: