Велогонщиця Олена Старікова завоювала срібло Олімпіади в Токіо
25-річна велогонщиця Олена Старікова завоювала срібло Олімпійських ігор у Токіо в індивідуальному спринті. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
"Учениця Євгена Болібруха зуміла у півфіналі впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте у зустрічі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади", - йдеться у повідомленні.
Від канадійки українська спортсменка відстала лише на 0,061 секунди в першому заїзді та 0,064 секунди у другому.
Хто з українців завоював медалі на Олімпіаді
Сьогодні о 14:00 за київським часом відбудеться церемонія закриття Олімпіади. Україна завершує Олімпійські ігри в Токіо з 19 медалями - однією золотою, шістьма срібними та 12 бронзовими.
Золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.
Шість срібних медалей здобули:
- плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем;
- борець Парвіз Насібов;
- каратистка Анжеліка Терлюга.;
- каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова.
- Боксер Олександр Хижняк
- Велогонщиця Олена Старікова
12 бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:
- дзюдоїстка Дар'я Білодід;
- фехтувальник Ігор Рейзлін;
- стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні;
- плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем;
- тенісистка Еліна Світоліна;
- борчиня Алла Черкасова;
- українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні;
- борчиня Ірина Коляденко;
- каноїстка Людмила Лузан;
- каратист Станіслав Горуна.
- командні змагання з артистичного плавання (Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно).
- Ярослава Магучіх за стрибки у висоту