Велогонщиця Олена Старікова завоювала срібло Олімпіади в Токіо

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

25-річна велогонщиця Олена Старікова завоювала срібло Олімпійських ігор у Токіо в індивідуальному спринті. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"Учениця Євгена Болібруха зуміла у півфіналі впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте у зустрічі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади", - йдеться у повідомленні.

Від канадійки українська спортсменка відстала лише на 0,061 секунди в першому заїзді та 0,064 секунди у другому.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядав фініш у змаганнях Олени Старікової та Келсі Мітчелл за золото

Автор фото, Reuters

Хто з українців завоював медалі на Олімпіаді

Сьогодні о 14:00 за київським часом відбудеться церемонія закриття Олімпіади. Україна завершує Олімпійські ігри в Токіо з 19 медалями - однією золотою, шістьма срібними та 12 бронзовими.

Золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Шість срібних медалей здобули:

12 бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали: