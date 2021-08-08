Помер художник Олександр Ройтбурд

10 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

На 60-му році життя після тривалої хвороби помер відомий український художник, директор Одеського художнього музею, депутат Одеської обласної ради від "Європейської солідарності" Олександр Ройтбурд.

Інформацію про смерть підтвердив член парламенту від партії ЄС Олексій Гончаренко, який представляє Одещину.

Олександр Ройтбурд народився 14 жовтня 1961 року в Одесі.

У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту, з 1989 року був членом Національної спілки художників України, проте згодом вийшов із цієї організації.

Олександра Ройтбурда називають одним із найдорожчих та найбільш продаваних сучасних художників України. Він має свій впізнаваний стиль написання картин, які оцінюють в десятки тисяч доларів.

Пан Ройтбурд - учасник сотень виставок та мистецьких проєктів, зокрема й за кордоном.

Музейна війна в Одесі

На початку грудня 2017 року пан Ройтбурд виграв конкурс на посаду керівника Одеського художнього музею, однак його призначення не обійшлося без скандалу.

Обійняти посаду художник, чиї роботи експонувалися у MoMA, Третьяковській галереї, продавались на аукціонах Sotheby's і Phillips de Pury, зміг лише через три місяці.

Після перемоги у конкурсі проти Ройтбурда виступили депутати від "Опозиційного блоку" з Одеської облради, які й заблокували його призначення.

Негативно висловлювався про події 2 травня в Одесі, називав цей день святом, писав картини лайном, є автором порнографічних робіт та має погану репутацію - ось, що закидали художнику місцеві політики.

До кампанії проти художника долучилися і деякі його колеги.

Водночас багато діячів культури і мистецтва, журналісти, політики, популярні блогери публічно підтримали Ройтбурда.

Битву за музей назвали протистоянням цінностей: радянського способу мислення - проти європейського.

Здавалося, останню крапку в скандалі поставив тодішній одеський губернатор Максим Степанов, який назвав кампанію проти Ройтбурда огидною і таки призначив його директором музею. З художником підписали п´ятирічну угоду.

Проте на цьому "музейна війна" не завершилась - 4 вересня Одеська обласна рада звільнила Ройтбурда з посади директора музею.

Після цього почалися протести, і зрештою у грудні 2020 року депутати облради поновили його на посаді.