Кажан-рекордсмен подолав понад 2000 км - і помер від лап кота

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Крихітна самиця кажана подолала рекордну відстань, пролетівши з Британії до Росії понад 2000 км до Росії, - і там загинула від лап кішки.

Завдяки цій трагічній події рекордсменку, власне, і виявили: самку лісового нетопира розміром з великий палець і вагою всього 8 грамів, поранену кішкою, знайшла мешканка села Мольгіно під Псковом Світлана Лапіна.

Натуралісти відвезли кажана до ветеринарної клініки, але там мандрівниця померла. На її крилі виявили позначку "Лондонський зоопарк" і повідомили про знахідку британський Фонд охорони кажанів (Bat Conservation Trust).

З'ясувалося, що кажана спіймав і позначив у Лондоні в 2016 році натураліст Брайан Бріггс.

Таким чином, за підрахунками Фонду охорони кажанів, цей нетопир подолав 2018 км.

"Це чудова подорож, найдальша подорож з Британії Європою з тих, що нам відомі. Це дивовижна наукова знахідка і чергова деталь в картині міграцій кажанів", - заявила голова Фонду охорони кажанів Ліза Ворледж.

Загиблий кажан став рекордсменом міграції з Британії на континент, але перше місце в міграціях Європою загалом належить іншому нетопиру: його окільцювали в Латвії, а потім у 2019 році знайшли в Іспанії, на відстані 2224 км.

Розширення ареалу міграцій лісового кажана вчені пов'язують зі зміною клімату.

У Британії в 2014 році започаткували програму вивчення лісових нетопирів (Nathusius' pipistrelles), і відтоді в країні зареєстрували 2600 особин цього рідкісного виду.