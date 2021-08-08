Пожежі в Греції: прем'єр каже про "кошмарне літо"

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

"Кошмарне літо" - так прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс описав те, що нині відбувається в країні.

Тисячі людей були евакуйовані зі своїх домівок у кількох регіонах країни, тоді як понад тисяча пожежників намагаються приборкати вогонь.

Ця найгірша за останні 30 років хвиля спеки у Греції.

Влада попередила про високий ризик подальших пожеж у кількох регіонах, зокрема довкола Афін та на Криті.

Як заявив грецький прем'єр, пріоритетом "першим і найголовнішим" є "порятунок людських життів".

За даними європейської інформаційної системи про лісові пожежі, за останні 10 днів у Греції згоріли понад 56 тисяч гектарів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Понад 2 тисячі людей з острова Евія довелося евакуювати паромом

За останню добу десятки нових лісових пожеж спалахнули на другому за розмірами грецькому острові Евія (або Евбея). Крім того, і надалі палають такі історичні регіони на Пелопоннесі, як Аркадія та Олімпія, де народилися Олімпійські ігри.

Понад 2 тисячі людей з острова Евія довелося евакуювати поромом. 10 суден очікують у порту Пефки, що на півночі острова, аби у разі потреби забрати більше людей. Про це агенції АР повідомив речник берегової охорони Греції.

Автор фото, EPA

Напередодоні дим від пожеж на горі Парніта, що поблизу Афін, поширився на столицю Греції. Місцева влада відкрила "гарячу лінію" для тих, хто потерпає від проблем із диханням.

Тисячі людей вже були евакуйовані з цього регіону, починаючи з четверга. У суботу вогонь почав відступати. Проте через прогнози сильного вітру є побоювання, що пожежі можуть розгорітися знову.

Як розповів один з мешканців цього регіону, він разом із своєю дівчиною провели лише одну ніч у новозбудованому домі, а потім мали залишити його і рятуватися. Перед тим він чотири години намагався побороти вогонь за допомогою садового шланга.

Автор фото, Getty Images

Низка країн запропонували допомогу Греції для боротьби з вогнем. Британія, Франція, Румунія та Швейцарія вже надіслали до країни своїх пожежників.

Тим часом у Туреччині також продовжують гасити кілька великих осередків масштабних пожеж, які президент країни Реджеп Ердоган назвав найгіршими за всю історію країни.

Загалом на узбережжі Середземного та Егейського морів згоріли тисячі гектарів лісів.

За спекотною та сухою погодою, під час якої ризики пожеж зростають, стоять зміни клімату.

Від початку індустріальної ери температура на планеті вже зросла на 1,2 градуса за Цельсієм. І вона й надалі зростатиме, якщо країни світу не зможуть обмежити шкідливі вікиди в атмосферу.