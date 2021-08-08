Жити в борг: українці використали все, що дала природа на цей рік

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Українці використали більше ресурсів, ніж довкілля країни може відновити за рік, і з 8 серпня житимуть в борг у природи, - повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він посилається на розрахунки організації Global Footprint Network. Втім, цього року справи України є кращими, ніж минулого року, коли цей день настав на два тижні раніше - 24 липня.

Ситуація в Україні також дещо краща, ніж загалом у світі.

"Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він наступив 29 липня", - написав Андрій Мальований у Facebook.

Голова Держекоінспекції також зазначив, що, якщо щороку День екологічного боргу буде посуватись на 5 днів, то вже у 2050 році обсяг споживання ресурсів у світі буде дорівнювати обсягу їх відновлення.

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Єдиний вихід для людства - змінити підхід до споживання ресурсів.

"Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід - обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, як-от раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє", - йдеться у повідомленні.

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