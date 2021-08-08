Олімпіада 2020 у Токіо завершується. Без глядачів

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Токіо завершуються Олімпійські ігри, що тривали з 23 липня.

Ця Олімпіада мала відбутися рік тому, у 2020. Але через пандемію її проведення перенесли. А от назву змінювати не стали.

На церемонії закриття Ігор не було глядачів, - лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, а журналісти та спонсори.

Кожна країна делегувала лише одного представника своєї збірної. Від України нею стала веслувальниця Людмила Лузан.

Загалом українські спортсмени здобули на цих Іграх 19 медалей - одна золота, 6 срібних та 12 бронзових.

За загальною кількістю медалей Україна здобула 16 місце, що краще за результат Олімпіади у Ріо-де-Жанейро, де українці здобули 11 медалей. Хоча там українці здобули 2 золоті медалі.

"Україна в ТОП-20 на Олімпійських іграх Токіо за загальною кількістю нагород з-поміж 206 країн-учасниць", - відзначило у Facebook міністерство молоді та спорту.

На Олімпіаді у Токіо українські спортсмени отримали медалі у греко-римській та вільній боротьбі, боксі і карате, звичайному та синхронному плаванні, академічній греблі, стрибках у висоту.

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У медальному заліку, на який найбільше впливають золоті медалі, Україна посіла 44 місце.

А лідерами медального заліку є США, у яких 113 медалей, із яких 39 - золоті. Вони спочатку відставали від Китаю, який врешті посів друге місце.

Третіми у медальному заліку стали господарі олімпійських ігор - японці.

На четвертому місці - британці, а на п'ятому - росіяни.

Хто з українців завоював медалі на Олімпіаді

Автор фото, Reuters

Єдину золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Шість срібних медалей здобули:

плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем

борець Парвіз Насібов

каратистка Анжеліка Терлюга.

каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова

боксер Олександр Хижняк

велогонщиця Олена Старікова

12 бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:

дзюдоїстка Дар'я Білодід

фехтувальник Ігор Рейзлін

стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні

плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем

тенісистка Еліна Світоліна

борчиня Алла Черкасова

українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні

борчиня Ірина Коляденко

каноїстка Людмила Лузан

каратист Станіслав Горуна

жіноча команда з артистичного плавання (Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно)

легкоатлетка Ярослава Магучіх за стрибки у висоту.