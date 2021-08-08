Олімпіада 2020 у Токіо завершується. Без глядачів
У Токіо завершуються Олімпійські ігри, що тривали з 23 липня.
Ця Олімпіада мала відбутися рік тому, у 2020. Але через пандемію її проведення перенесли. А от назву змінювати не стали.
На церемонії закриття Ігор не було глядачів, - лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, а журналісти та спонсори.
Кожна країна делегувала лише одного представника своєї збірної. Від України нею стала веслувальниця Людмила Лузан.
Загалом українські спортсмени здобули на цих Іграх 19 медалей - одна золота, 6 срібних та 12 бронзових.
За загальною кількістю медалей Україна здобула 16 місце, що краще за результат Олімпіади у Ріо-де-Жанейро, де українці здобули 11 медалей. Хоча там українці здобули 2 золоті медалі.
"Україна в ТОП-20 на Олімпійських іграх Токіо за загальною кількістю нагород з-поміж 206 країн-учасниць", - відзначило у Facebook міністерство молоді та спорту.
На Олімпіаді у Токіо українські спортсмени отримали медалі у греко-римській та вільній боротьбі, боксі і карате, звичайному та синхронному плаванні, академічній греблі, стрибках у висоту.
У медальному заліку, на який найбільше впливають золоті медалі, Україна посіла 44 місце.
А лідерами медального заліку є США, у яких 113 медалей, із яких 39 - золоті. Вони спочатку відставали від Китаю, який врешті посів друге місце.
Третіми у медальному заліку стали господарі олімпійських ігор - японці.
На четвертому місці - британці, а на п'ятому - росіяни.
Хто з українців завоював медалі на Олімпіаді
Єдину золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.
Шість срібних медалей здобули:
- плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем
- борець Парвіз Насібов
- каратистка Анжеліка Терлюга.
- каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова
- боксер Олександр Хижняк
- велогонщиця Олена Старікова
12 бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:
- дзюдоїстка Дар'я Білодід
- фехтувальник Ігор Рейзлін
- стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні
- плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем
- тенісистка Еліна Світоліна
- борчиня Алла Черкасова
- українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні
- борчиня Ірина Коляденко
- каноїстка Людмила Лузан
- каратист Станіслав Горуна
- жіноча команда з артистичного плавання (Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно)
- легкоатлетка Ярослава Магучіх за стрибки у висоту.