Олімпіада 2020 у Токіо завершується. Без глядачів

закриття Олімпіади 2020

Автор фото, Reuters

У Токіо завершуються Олімпійські ігри, що тривали з 23 липня.

Ця Олімпіада мала відбутися рік тому, у 2020. Але через пандемію її проведення перенесли. А от назву змінювати не стали.

На церемонії закриття Ігор не було глядачів, - лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, а журналісти та спонсори.

Кожна країна делегувала лише одного представника своєї збірної. Від України нею стала веслувальниця Людмила Лузан.

Загалом українські спортсмени здобули на цих Іграх 19 медалей - одна золота, 6 срібних та 12 бронзових.

За загальною кількістю медалей Україна здобула 16 місце, що краще за результат Олімпіади у Ріо-де-Жанейро, де українці здобули 11 медалей. Хоча там українці здобули 2 золоті медалі.

"Україна в ТОП-20 на Олімпійських іграх Токіо за загальною кількістю нагород з-поміж 206 країн-учасниць", - відзначило у Facebook міністерство молоді та спорту.

На Олімпіаді у Токіо українські спортсмени отримали медалі у греко-римській та вільній боротьбі, боксі і карате, звичайному та синхронному плаванні, академічній греблі, стрибках у висоту.

Автор фото, Getty Images

У медальному заліку, на який найбільше впливають золоті медалі, Україна посіла 44 місце.

А лідерами медального заліку є США, у яких 113 медалей, із яких 39 - золоті. Вони спочатку відставали від Китаю, який врешті посів друге місце.

Третіми у медальному заліку стали господарі олімпійських ігор - японці.

На четвертому місці - британці, а на п'ятому - росіяни.

Хто з українців завоював медалі на Олімпіаді

Автор фото, Reuters

Єдину золоту медаль на Олімпійських іграх завоював борець Жан Беленюк.

Шість срібних медалей здобули:

  • плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем
  • борець Парвіз Насібов
  • каратистка Анжеліка Терлюга.
  • каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова
  • боксер Олександр Хижняк
  • велогонщиця Олена Старікова

12 бронзових медалей на Олімпійських іграх завоювали:

  • дзюдоїстка Дар'я Білодід
  • фехтувальник Ігор Рейзлін
  • стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні
  • плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем
  • тенісистка Еліна Світоліна
  • борчиня Алла Черкасова
  • українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна в артистичному плаванні
  • борчиня Ірина Коляденко
  • каноїстка Людмила Лузан
  • каратист Станіслав Горуна
  • жіноча команда з артистичного плавання (Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно)
  • легкоатлетка Ярослава Магучіх за стрибки у висоту.

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