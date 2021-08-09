Мессі не хочуть відпускати з "Барселони"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Колишній форвард "Барселони" Ліонель Мессі провів прощальну пресконференцію на домашньому стадіоні каталонського клубу "Камп Ноу".

У четвер "Барселона" оголосила, що не підпише новий контракт з 34-річним аргентинцем, який став вільним агентом після закінчення контракту. Тепер він може перейти у будь-який інший клуб, а нова команда не буде змушена платити величезні відступні.

Сам Мессі розповів, що зробив усе можливе, щоби залишитися, і готовий був піти на зниження зарплати, але підписати новий контракт було неможливо через жорсткі правила Ла Ліги і борги каталонського клубу.

"Я провів тут все життя з 13 років. Через 21 рік я їду. З дружиною і трьома маленькими дітьми. Я не можу обіцяти, що ми не повернемося. Тому що це мій дім", - сказав футболіст на пресконференції у неділю і заплакав.

Тепер Мессі, ймовірно, перейде до французького "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ), проте цей перехід може також бути нелегким.

Як з'ясувало видання Marca, члени "Барселони" подали скаргу до Європейської комісії у спробі заблокувати трансфер.

У документі, з яким ознайомилося видання, зазначається, що підставою для подачі скарги став фінансовий стан ПСЖ і можливе порушення клубом правил фінансового fair play.

"У сезоні 2019-2020 99% доходів ПСЖ було витрачено на зарплати футболістів, водночас у "Барселоні" ця частка становить 54%", - зазначають автори скарги.

Автор фото, Reuters

Ліонель Мессі намагався піти з "Барселони" зі скандалом минулого року, за рік до закінчення контракту. Але у підсумку вирішив залишитися.

Аргентинець провів в каталонському суперклубі усю кар'єру і виграв з "Барселоною" усі трофеї, які може виграти футбольний клуб.

За 17 сезонів Мессі забив за клуб неймовірні 672 голи. В останньому сезоні він анітрохи не зменшив оберти: 38 м'ячів.